Nowy Peugeot E-3008 otwiera kolejny rozdział. Francuzi zdradzili szczegóły

Spis treści: 01 Nowy Peugeot E-3008. Jesteśmy na światowej premierze

02 Debiutuje Peugeot E-3008 - to początek nowej ery

03 Peugeot E-3008 - pierwszy model na płycie STLA Medium

04 Peugeot E-3008 - ponadczasowa sylwetka fastback

05 Peugeot E-3008 - wnętrze z lewitującym ekranem

06 Peugeot E-3008 - dane techniczne, osiągi, wersje

07 Peugeot E-3008 - zasięg, akumulator, ładowanie

08 Peugeot E-3008 - wyposażenie i systemy bezpieczeństwa

09 Peugeot E-3008 - nie tylko elektryczny

Zaczęło się od mało szczegółowych zapowiedzi, później zobaczyliśmy szkice nowego modelu, wreszcie także zdjęcia odświeżonego kokpitu, aż finalnie na kilka dni przed rynkowym debiutem także oficjalne zdjęcia. Na premierę tego modelu przyszło nam długo czekać, jednakże, Francuzi właśnie zgłosili gotowość.

Nowy Peugeot E-3008. Jesteśmy na światowej premierze

We francuskiej fabryce w Sochaux debiutuje nowy Peugeot E-3008, pierwszy kompaktowy SUV z napędem elektrycznym koncernu Stellantis, zbudowany na nowoczesnej platformie STLA Medium. Producent spod znaku lwa zdradził nam już wszystkie szczegóły. Czy cierpliwość się opłaciła?

Debiutuje Peugeot E-3008 - to początek nowej ery

Debiut elektrycznego następcy modelu 3008 jest dla marki znad Sekwany nie lada posunięciem i jednocześnie zapowiedzią wielkich zmian. Od 7 lat ów SUV jest bowiem najchętniej kupowanym modelem marki na całym świecie - w 130 krajach sprzedano już ponad 1 320 000 egzemplarzy. Premiera nowego Peugeota E-3008 jest częścią większego planu. Do 2025 roku marka chce dysponować najszerszą ofertą aut elektrycznych w Europie, zaś do 2030 roku sprzedawać na Starym Kontynencie już wyłącznie auta zasilane prądem.

Zdjęcie Peugeot e-3008 / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Peugeot E-3008 - pierwszy model na płycie STLA Medium

Transformacja bestsellera w elektryka to odważny, ale konieczny krok. Nowy Peugeot E-3008 jest zapowiedzią wielkich przemian i świadectwem ciężkiej pracy, jaką inżynierowie koncernu włożyli w zaprojektowanie nowej płyty podłogowej.

Najnowszy SUV jest bowiem pierwszym “elektrykiem" w całej rodzinie Stellantis, który wykorzystuje platformę STLA Medium. To premiera wysokiej wagi, bowiem poznamy nie tylko auto, ale również technologię, z której w przyszłości będą korzystać samochodu koncernu tj. Opel, Citroen, Alfa Romeo, Maserati, Jeep, Fiat, Abarth czy Lancia.

Peugeot E-3008 - ponadczasowa sylwetka fastback

Francuska nowość jest wszystkim dobrze znana jako kompaktowy SUV. Jednakże, w nowej, bezemisyjnej odsłonię Peugeot E-3008 zmienia się w fastbacka z lewitującym spojlerem. Tak drastyczna zmiana może oznaczać tylko tyle, że sylwetka niedawno zaprezentowanego 408 spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem.

Zdjęcie Peugeot e-3008 / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Podobnie jak mniejszy crossover, nowy Peugeot E-3008 ma wyraźnie zarysowane nadkola, grill skupiony na centralnie umieszczonym logo, bardzo masywny tył, wystające uszy nad opadającą, tylną szybą i bardzo oryginalne 19-calowe (lub 20-calowe) felgi. Bardzo istotną rolę wciąż odgrywa motyw ostrych pazurów - znajdziemy go nie tylko na przednim zderzaku w formie świateł do jazdy dziennej LED, ale również w światłach tylnych i na tylnej klapie w literze “E".

Kompaktowy SUV mierzy 4542 mm długości, 1895 mm szerokości, 1641 mm wysokości, a rozstaw osi ma 2739 mm. Prześwit nowego E-3008 to z kolei 198 mm, a pojemność bagażnika wynosi 520 litrów (470 litrów dla wersji z napędem na obie osie. Wszystko to wskazuje na to,m że nowy SUV to pełnoprawny kompakt z dużą ilością miejsca. Jak kwestia masy? Cóż, ta wynosi od 2114 do 2199 kg (zależna od wersji). Inżynierowie chwalą się również niskim współczynnikiem oporu powietrza Cx 0,28.

Nowy Peugeot E-3008 - dane techniczne Wymiary Peugeot E-3008 Długość 4542 mm Szerokość 1895 mm Wysokość 1641 mm Rozstaw osi 2739 mm Przedni/tylny zwis 940 mm / 863 mm Prześwit 198 mm Poj. bagażnika od 470 do 520 l Akumulator (Netto) od 73 do 98 kWh Zasięg (WLTP) od 525 do 700 km Ładowarka pokładowa od 11 do 22 kW Masa własna od 2114 do 2199 kg Masa akumulatora od 520 do 574 kg Maks. masa przyczepy holowanej od 1200 do 1350 kg

Peugeot E-3008 - wnętrze z lewitującym ekranem

Na projektowaniu ponadczasowych sylwetek Francuzi znają się jak mało kto. Równie dobrze radzą sobie styliści, co widać zaraz po zajęciu miejsca w kabinie. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami i-Cockpit mocno ewoluował. Teraz kokpit nowych Peugeotów będzie składał się z panoramicznego, 21-calowego zagiętego ekranu, lewitującego przed kierowcą. Nie pojawi się to jednak w każdym egzemplarzu (standard w wersji GT), bowiem wersja Allure posiada domyślnie dwa osobne, 10-calowe ekrany.

Nowością w kabinie jest również kompaktowa kierownica z dotykowymi panelami oraz nastrojowe oświetlenie, które może rozświetlić futurystyczny kokpit na 8 różnych kolorów. W kabinie widzimy także wyświetlacz panelu i-Toggles, czyli szybkich skrótów do wygodnej obsługi funkcji samochodu.

Zdjęcie Nowy Peugeot E-3008 debiutuje z 21-calowym, panoramicznym ekranem / INTERIA.PL

Projektanci zdecydowali się także przenieść selektor trybów jazdy na deskę rozdzielczą (po prawo od kierownicy), by tunel środkowy mógł oferować jeszcze więcej przestrzeni. Łącznie w kabinie E-3008 jest łącznie 17 schowków o łącznej pojemności 34 litrów tj. półka na ładowanie smartfonów, chłodzony schowek w podłokietniku i nie tylko.

Czymś zupełnie nowym są także fotele z certyfikatem AGR, które w wersji GT - poza funkcją podgrzewania oczywiście - dysponują także wentylacją i kilkoma programami masażu. Co więcej, w najwyższej specyfikacji ów “stołki" mają również elektrycznie regulowane boczki, by każdy mógł dopasować oparcie do swoich potrzeb. W wersji GT podgrzewana jest także tylna kanapa.

Zdjęcie Kokpit nowego Peugeota E-3008 / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Peugeot E-3008 - dane techniczne, osiągi, wersje

Nowy Peugeot E-3008, zaprezentowany właśnie we francuskiej fabryce w Sochaux (tu będzie produkowany), oferowany będzie w dwóch wersjach wyposażenia - Allure i GT - które doposażymy w trzy wybrane pakiety. Zdaniem producenta to znacząco uprości sposób konfigurowania samochodu. Następnie klienci będą mieli do wyboru trzy warianty silnikowe - bazowa o mocy 210 KM będzie wyposażona w jeden silnik na przedniej osi. Środkowa o mocy 230 KM będzie oferowała większy zasięg, zaś topowa o mocy 320 KM, z dwoma silnikami (po jednym na oś), będzie oferować lepsze osiągi:

Peugeot E-3008 Electric 210

Peugeot E-3008 Electric 230 Long Range

Peugeot E-3008 Electric 320 Dual Motor AWD



Nowy Peugeot E-3008 - wersje i osiągi Wersja Electric 210 Electric 230 Long Range Electric 320 Dual Motor AWD Moc 210 KM i 343 Nm 230 KM i 343 Nm 320 KM (210 KM przód, 110 KM tył) i 510 Nm (343 Nm przód, 116 Nm tył. Akumulator 73 kWh 98 kWh 73 kWh Zasięg deklarowany (WLTP) do 525 km do 700 km do 525 km 0-100 km/h 8,7 s 8,9 s 6,4 s Prędkość maks. 160 km/h 160 km/h 180 km/h Masa własna 2114 kg 2199 kg 2174 kg



Zdjęcie Nowy Peugeot E-3008 / INTERIA.PL

Peugeot E-3008 - zasięg, akumulator, ładowanie

Peugeot E-3008 zaprojektowany na płycie STLA Medium, zgodnie z obietnicami producenta, ma pokonywać do nawet 700 km na jednym ładowaniu. Dotyczy to środkowej wersji “Long Rangę" z silnikiem na przedniej osi (230 KM i 343 Nm), wyposażonej w litowo-jonowy akumulator (400V) o pojemności 98 kWh. Bazowa odmiana Peugeota E-3008 (210 KM i 343 Nm), podobnie jak ta topowa z dwoma motorami (320 KM i 343 Nm (przód) oraz 163 Nm (tył), ma przejechać na jednym ładowaniu do 525 km.

Domyślnie każdy Peugeot E-3008 będzie wyposażony w pokładową ładowarkę o mocy 11 kW, jednak opcjonalnie dostępna będzie również mocniejsza (22 kW). Maksymalna moc jaką przyjmuje litowo-jonowa bateria (73 kW i 98 kW) to 160 kW. Według deklaracji producenta ten mniejszy akumulator naładujemy od 20 do 80 proc. W równe 30 minut, zaś ten większy w mniej niż 30 minut. Francuzi gwarantują, że ów bateria przez pierwsze 8 lat (lub do 160 tys. Km.) utrzyma do 70 proc. żywotności.

Zdjęcie Peugeot e-3008 / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Peugeot E-3008 oferuje funkcje V1G pozwalając klientom na zaplanowanie, kiedy i z jaką mocą SUV ma się ładować, by możliwie ograniczać koszty obsługi auta. Elektryczna nowość obsługuje także funkcje V2L (Vehicle to Load), która pozwala wykorzystanie Peugeota E-3008 jako zewnętrznego źródła zasilania. Oznacza to, że na łonie natury E-3008 może posłużyć jako gniazdko - do ładowania elektrycznego roweru, elektrycznej hulajnogi, laptopa czy np. zasilania suszarki do włosów.

Peugeot E-3008 - wyposażenie i systemy bezpieczeństwa

Dla każdej wersji wyposażenia LED-owe oświetlenie będzie standardem. Wyższa wersja GT bez dopłaty otrzyma jednak zaawansowane reflektory Pixel LED, dostosowujące strugę światła do sytuacji na drodze czy podczas stania w korku. Na liście dodatków znajdziemy również system nagłośnienia Focal Premium Hi-Fi, składający się z 10 głośników podłączonych do wzmacniacza o mocy 690 W.

W topowych specyfikacjach znajdziemy także system kamer 360 stopni “VisioPark 360" i 12 czujników parkowania. Na wyposażeniu Peugeota E-3008 będzie mógł się także znaleźć adaptacyjny tempomat z funkcją jazdy w korku, system półautomatycznej zmiany pasa ruchu czy system ostrzegający przed zmianą ograniczenia prędkości i wiele innych.

Peugeot E-3008 - nie tylko elektryczny

Jak dowiadujemy się z oficjalnego komunikatu, na wybranych rynkach nowy Peugeot 3008 zadebiutuje także z jednostkami hybrydowymi, jak również hybrydami plug-in. Na początku przyszłego roku do oferty dołączy jeszcze większy elektryczny SUV, czyli Peugeot E-5008.