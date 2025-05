To oznacza, że o ile artykuł 16 ustęp 1 PoRD mówi jedynie o prawostronnym ruchu (jazda lewym pasem prawej jezdni na drodze dwujezdniowej, jaką zwykle jest autostrada to wciąż ruch prawostronny), o tyle według ustępu 4 tegoż artykułu, w sytuacji gdy jedziemy jezdnią o dwóch lub więcej pasach powinniśmy zająć prawy pas , by jechać jak najbliżej prawej krawędzi jezdni.

Oznacza to, że policjant może ukarać nas dowolnym mandatem od 20 do nawet 3000 zł za jazdę lewym pasem . Stanie się tak głównie wtedy, gdy nasza jazda będzie zaburzać porządek na drodze - będziemy jechać wolniej niż samochody poruszające się prawym pasem, tamować ruch i blokować kierowców, którzy chcą nas wyprzedzić. Warto zaznaczyć, że policjant może, ale nie musi ukarać nas mandatem - może zastosować jedynie naganę (pouczenie)

Wiele zależy tu od interpretacji policjanta, ale trzeba przyznać, że zły stan nawierzchni na prawym pasie - doskonałym przykładem może być tu odcinek autostrady A2 Stryków-Konin - w rozmowie z policją może być mocnym argumentem do tego, by uzasadnić jazdę lewym pasem.

Choć wraz ze zmianą przepisów i taryfikatora we wrześniu 2022 była doskonała okazja do tego, by ostatecznie uregulować kwestię jazdy lewym pasem, uszczelnić przepisy i sprawić, by były w tej kwestii bardziej konkretne, ustawodawca najwyraźniej nie uznał, że jest to konieczne. Być może w jego ocenie, podobnie jak w opisywanym przypadku sprawa nie jest tak jasna jakby się wydawało, a obowiązujące przepisy dają wystarczające pole manewru policjantom, którzy sami mogą zdecydować o tym czy ukarać kierowcę za jazdę lewym pasem.