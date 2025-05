Jednym z najgorszych pomysłów jest kwestionowanie uprawnień policjanta do przeprowadzenia kontroli drogowej. Funkcjonariusze mają prawo do zatrzymywania pojazdów w celu sprawdzenia dokumentów, stanu technicznego pojazdu oraz trzeźwości kierowcy. Kwestionowanie ich uprawnień może jedynie zaostrzyć sytuację i prowadzić do dodatkowych problemów.