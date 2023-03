Nowy Mercedes GLC Coupe - więcej stylu, mniej praktyczności

Spis treści: 01 Mercedes GLC Coupe. Wymiary

02 Mercedes GLC Coupe. Napęd hybrydowy typu plug-in

03 Mercedes GLC Coupe. Napęd hybrydowy typu mild

Obecna generacja Mercedesa GLC debiutowała w czerwcu 2022 roku, na wersję Coupe musieliśmy więc poczekać ładnych kilka miesięcy. Od GLC auto różni się oczywiście głównie stylizacją tylnej części nadwozia - od słupka B linia dachu zaczyna szybciej opadać, dzięki czemu wygląd samochodu ma być bardziej dynamiczny, chociaż odbywa się to kosztem mniejszej ilości miejsca nad głową dla pasażerów siedzących z tyłu.

Kształt tylnych świateł nawiązuje do świateł w elektrycznych modelach EQE i EQS chociaż GLC nie znajdziemy świetlnej blendy na klapie bagażnika.



Reklama

Mercedes GLC Coupe. Wymiary

Obie wersje nadwoziowe Mercedesa GLC mają identyczną deskę rozdzielczą.

Mercedes GLC Coupe ma 4,76 m długości, tym samym jest o 3,1 cm dłuższy od poprzedniej generacji (a także o 0,5 cm wyższy). Pojemność bagażnika wynosi 545 litrów (o 45 litrów więcej niż poprzednio). Po złożeniu tylnych foteli pojemność przestrzeni bagażowej rośnie do 1490 litrów.

Jeśli jednak samochód posiada hybrydowy napęd plug-in, pojemność bagażnika jest znacznie mniejsza i wynosi 390 litrów (do maksymalnie 1335 litrów po rozłożeniu siedzeń). Akumulator zajmuje całkiem sporo miejsca...

Zdjęcie Mercedes GLC Coupe / materiały prasowe

Mercedes GLC Coupe. Napęd hybrydowy typu plug-in

A skoro już jesteśmy przy napędzie, to gama silnikowa Mercedes GLC Coupe i GLC jest identyczna. To oznacza, że samochód będzie dostępny w aż trzech wersjach hybrydowych plug-in (z możliwością ładowania z gniazdka), w każdej znajdziemy ten sam silnik elektryczny o mocy 136 KM. GLC 300 e 4Matic wyposażony jest silnik benzynowy 2.0 o mocy 204 KM, moc systemowa tej wersji wynosi 313 KM, moment obrotowy - 550 Nm. GLC 400 e 4Matic również posiada dwulitrowy silnik benzynowy, ale generujący 381 KM, co daje moc systemową 381 KM i 650 Nm.

Zdjęcie Mercedes GLC Coupe / materiały prasowe

Trzecia wersja napędu plug-in oparta jest o wysokoprężny silnik 2.0 o mocy 194 KM. Moc systemowa GLC 400 i 4Matic wynosi 335 KM i 750 Nm.

Wszystkie hybrydy plug-in posiadają w akumulator o sporej pojemności 31,2 kWh, który umożliwia przejechanie w trybie elektrycznym do 130 km, prędkość maksymalna wynosi wówczas 140 km/h. Opcjonalnie możliwe jest szybkie ładowanie prądem stałym z mocą do 60 kW. Wówczas ładowanie baterii powinno zająć około pół godziny.

Mercedes GLC Coupe 1 / 9 Mercedes GLC Coupe Źródło: materiały prasowe

Mercedes GLC Coupe. Napęd hybrydowy typu mild

Mercedes GLC Coupe jest również dostępny z silnikami wyposażonymi w technologię łagodnej hybrydy. Dostępne są wersje benzynowe GLC 200 (204 KM), GLC 300 (258 KM) oraz wysokoprężne GLC 220d (197 KM) i GLC 300 d (269 KM).

Wszystkie Mercedesy GLC Coupe posiadają napęd wszystkich kół 4Matic.



***