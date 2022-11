Nowy Abarth 500e. Elektryczny, a brzmi jak spalinowy

Testy Abarth 595 Pista - maluch z wyścigowym rodowodem

Przedstawiciele marki zapewniają, że celem nowego Abartha 500e jest wejście we współczesną erę elektryfikacji, pozostając jednocześnie wiernym swoim korzeniom. Oznacza to, że bezemisjny "skorpion" w niczym nie ustępuje spalinowemu odpowiednikowi, a co więcej - pod kątem samych osiągów może go nawet delikatnie zawstydzić.

Elektryczny Abarth 500e został wyposażony w akumulator o pojemności 42 kWh zestawiony z mocnym silnikiem elektrycznym. Dzięki temu jest on mocniejszy od bazowej odmiany spalinowego modelu i dysponuje mocą 150 KM. Co więcej - moment obrotowy wynoszący 235 Nm jest teraz dostępny od samego początku, co ma w jeszcze większym stopniu podkreślić emocje towarzyszące samej jeździe. Ekologiczna nowość rozpędza się od 0 do 100 km/h w 7 sekund, a więc o niemal sekundę szybciej od wariantu benzynowego.

Reklama

Samochód ma być ponadto bardziej responsywny wobec zachowania kierowcy, a waga jednostki elektrycznej, dłuższy rozstaw osi i szerszy rozstaw kół powinny przełożyć się na lepsze wyważenie. Oznacza to szybszą reakcję i bardziej precyzyjne prowadzenie podczas szybkiego pokonywania zakrętów.

Zdjęcie Nowy Abarth 500e / materiały prasowe

Abarth 500e - brzmi jak spalinowy

Nowy Abarath doczekał się także dyskretnie zmienionej stylistyki. Model otrzymał nowy przedni sportowy zderzak oraz liczne elementy ozdobne. Sportowy charakter Nowego Abartha 500e podkreślają także reflektory Full-LED z nową sygnaturą. Zmodernizowane zostało również słynne logo skorpiona, które ma podkreślić, że oto marka wchodzi w nową, zelektryfikowaną erę.

Sporą ciekawostką jest fakt, że Abarth 500e może być wyposażony w generator dźwięku. Opcjonalny dodatek odtwarza dźwięk silnika benzynowego Abartha, dzięki czemu kierowcy przyzwyczajeni do wrażeń akustycznych również będą mogli czerpać pełną przyjemność z jazdy.

Nowy Abarth 500e 1 / 8 Nowy Abarth 500e Źródło: materiały prasowe udostępnij

Scorpionissima - premierowa edycja

Na start model zadebiutuje w specjalnej, ekskluzywnej edycji Scorpionissima, limitowanej do zaledwie 1949 sztuk. Wyróżnia się ona m.in. bogatym wyposażeniem i dwoma kolorami do wyboru - zielonym Acid lub niebieskim Poison. Wersja ta będzie doposażona w m.in. sportowe stalowe nakładki na pedały i listwy z wygrawerowanym logo, a także pokrytą alcantarą deskę rozdzielczą

Chociaż ceny nie zostały jeszcze oficjalne ogłoszone, śmiało można się spodziewać, że przekroczą one barierę 150 000 złotych.

Poniższe wideo jest elementem informacji prasowej producenta. Jego autorem jest Abarth.