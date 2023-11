Nowe Porsche Panamera jeździ jak motocykl, ale nie wszystkie zmiany są na plus

Spis treści: 01 Zmodernizowaną Panamerę rozpoznasz bez trudu

Zmodernizowaną Panamerę rozpoznasz bez trudu

Porsche Panamera drugiej generacji pojawiło się na rynku w 2016 roku, a w 2020 przeszło pierwszą modernizację. Skupiła się ona wtedy w dużej mierze na gamie silnikowej, a zmiany wizualne ograniczono do minimum. Najłatwiej nowszą wersję rozpoznać po tylnych światłach, nawiązujących swoim układem do 911.

Właśnie zaprezentowaną odświeżoną Panamerę również łatwo będzie rozpoznać z tej perspektywy, ponieważ teraz pas świetlny nie zwęża się pośrodku, a napis PORSCHE jest mocno w niego wkomponowany. Cała listwa jest teraz prosty kształt i wydaje się przez to większa. Z kolei z przodu poza nieco zamienionym pasem przednim, uwagę zwracają nowe reflektory, mające teraz cztery osobne moduły świetlne (wcześniej poczwórne były tylko światła do jazdy dziennej). Standardowo oferowane są światła matrycowe, a na życzenie dostępne nowe LED Matrix HD (11 645 zł), mające po 32 tys. diod na każdy reflektor i zapewniające zasięg do 600 m.

Wnętrze nowej Panamery jest bardziej cyfrowe, ale czy lepsze?

Porsche wskazało już kierunek, w jakim będą podążały jego nowe samochody, przy okazji premiery zmodernizowanego Cayenne, więc wnętrze odświeżonej Panamery nie powinno być zaskoczeniem. Samochód zamiast analogowego obrotomierza z dwoma 7-calowymi ekranami po bokach, ma teraz w pełni cyfrowe wskaźniki na lekko zagiętym ekranie, znanym już z Taycana. Z elektryka przejęto też nawiewy z jedną tylko poprzeczką (sterowane elektronicznie) oraz wybierak skrzyni biegów, który nie ma już formy dźwigni między fotelami, ale przełącznika po prawej stronie kierownicy. Po lewej zaś nie znajdziemy już imitującego kluczyk pokrętła, pozwalającego poczuć się jak w klasycznym Porsche, tylko zwykły przycisk rozrusznika. Zrezygnowano więc z połączenia klasyki z cyfrowymi rozwiązaniami, które tak cenili fani marki.

Producent zrezygnował także (tak samo jak w Cayenne) z rozbudowanej konsoli środkowej, na której znajdowała się czarna, błyszcząca powierzchnia, kryjąca przyciski wyglądające jak dotykowe, ale wymagające fizycznego wciskania. Było to praktyczne i wyglądało bardzo elegancko, ale zamiast tego otrzymaliśmy zamykany schowek. Pozostawiono jedynie panel klimatyzacji z osobnym wyświetlaczem. To również trudno nazwać zmianą na plus. Kolejnym przejawem cyfryzacji wnętrza jest opcjonalny ekran przed pasażerem, mający 10,9 cala.

Porsche Panamera będzie mieć aż cztery hybrydy

Na początku Panamera dostępna będzie tylko w wersji bazowej (do wyboru z napędem na tył lub 4x4) oraz w prawie (jak się można domyślać) topowej. Ich parametry prezentują się następująco:

Porsche Panamera 2024 - dane techniczne Panamera Panamera 4 Panamera Turbo E-Hybrid Silnik V6 t. benz. V6 t. benz. V8 t. benz. + el. Pojemność 2,9 l 2,9 l 4,0 l Moc 353 KM 353 KM 680 KM Maks. mom. 500 Nm 500 Nm 930 Nm Napęd na tył 4x4 4x4 0-100 km/h 5,2 s 4,8 s 3,2 s Prędk. maks. 272 km/h 270 km/h 315 km/h

Warto dodać, że wersja hybrydowa otrzymała większą baterię o pojemności 25,9 kWh, która pozwala na przejechanie do 91 km na jednym ładowaniu (poprzednio 17,9 kWh i 50 km). Progres jest więc wyraźny, ale dziwne, że producent zdecydował się jedynie na gniazdo AC i ładowanie o mocy 11 kW. Obecnie nawet marki spoza segmentu premium oferują w hybrydach gniazda DC i moce rzędu 50-60 kW. Porsche wspomina, że zmodernizowana Panamera będzie miała aż cztery odmiany hybrydowe, ale nie zdradza żadnych więcej szczegółów odnośnie wersji silnikowych. Tych łatwo się jednak domyślić, spoglądając na gamę niedawno zmodernizowanego Cayenne, co docelowo trafi pod maskę Panamery:

S - V8 4.0 474 KM

E-Hybrid - V6 3.0 470 KM

S E-Hybrid - V6 3.0 519 KM

Turbo S E-Hybrid - V8 4.0 739 KM

Wszystko wskazuje na to, że odmiana S będzie najmocniejszym, czysto benzynowym wariantem Panamery. Znikną więc z oferty odmiany GTS, Turbo oraz Turbo S.

Nowa Panamera ma niezwykłe zawieszenie

Panamera obecnej generacji mogła pochwalić się wyjątkowym trójkomorowym zawieszeniem pneumatycznym, doskonale łączącym komfort na co dzień oraz świetne prowadzenie. Teraz ma być jeszcze lepiej, a to za sprawą dwukomorowego zawieszenia z dwuzaworowymi amortyzatorami. Pozwala ono na osobną regulację siły tłumienia przy odbiciu oraz ugięciu, co powinno zapewnić jeszcze lepszy komfort i pewniejsze prowadzenie.

Za dopłatą natomiast dostępne jest zupełnie nowe zawieszenie Porsche Active Ride. W jego przypadku amortyzatory (nadal dwuzaworowe) połączone są z pompą hydrauliczną, która generuje przeplyw objętnościowy w amortyzatorze zależnie od potrzeb. Ma to pozwalać na natychmiastowe i całkowite kompensowanie sił, jakie działają na zawieszenie podczas jazdy. Możliwe jest nawet nadkompensowanie ruchów nadwozia, więc auto nie przechyla się na zakrętach, nie podnosi przodu podczas przyspieszania i nie nurkuje przy hamowaniu. Producent pisze wręcz, że "nowa Panamera wchodzi w zakręty niczym motocykl". Co ciekawe, przy tym systemie zastosowano tylko jednokomorowe zawieszenie pneumatyczne. Miłym dodatkiem jest to, że samochód automatycznie podnosi się, aby ułatwiać wsiadanie i wysiadanie. Wszystko brzmi świetnie, ale dopłata do nowego zawieszenia to 39 963 zł.

Porsche Panamera 2024 - data premiery i ceny

Zmodernizowaną Panamerę można już zamawiać, a pierwsze auta trafią do klientów w marcu przyszłego roku. Producent nie zdradził, kiedy możemy spodziewać się premiery odmiany Sport Turismo oraz przedłużonej Executive. Ceny obecnie dostępnych wersji prezentują się następująco: