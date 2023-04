Nowe Porsche Cayenne zaprezentowane. Więcej luksusu i jeszcze lepsze osiągi

Po pięciu latach od debiutu trzeciej generacji modelu Cayenne, Porsche wreszcie zdecydowało się na jego gruntowaną modernizację. Chociaż na pierwszy rzut oka może się wydawać, że zmian jest niewiele - w rzeczywistości nowy SUV niemieckiego producenta zaliczył spory postęp w kwestiach technologii i wydajności.

Jak stwierdził Michael Schätzle - wiceprezes Porsche ds. linii produktów Cayenne - "To jedna z najszerzej zakrojonych aktualizacji produktów w historii Porsche".

Nowe Porsche Cayenne - z zewnątrz różnić niewiele

Nie ma co ukrywać - w kwestii stylistyki, nowe Cayenne nie stanowi przełomu. Pojazd wciąż zachowuje swoją charakterystyczną linię, a zmiany ograniczają się głównie do dyskretnego przeprojektowania zderzaków, maski o zmienionym kształcie, a także dodania nowych reflektorów (w standardzie są to reflektory LED Matrix) oraz trójwymiarowej tylnej listwy świetlnej.

Porsche poszerzyło także paletę lakierów, dodając trzy nowe odcienie oraz zaktualizowało gamę dostępnych 20-, 21- i 22-calowych obręczy kół. Nie zabrakło także sportowych pakietów, które w przypadku Cayenne Coupé, pozwalają zmniejszyć masę własną nawet o 33 kg.

Zdjęcie Nowe Porsche Cayenne / materiały prasowe

Nowe Porsche Cayenne - przeprojektowany kokpit

O wiele więcej zmian uświadczymy we wnętrzu niemieckiej nowości. Przede wszystkim Porsche przeniosło dźwignię zmiany biegów z konsoli na deskę rozdzielczą, co pozwoliło wygospodarować w nowej konsoli środkowej miejsce na schowki oraz duży panel sterowania klimatyzacją.

Wzorem nowych modeli, znajdziemy tu także w pełni cyfrowy 12,6-calowy zestaw wskaźników. W zależności od poziomu wyposażenia kierowca może wybierać spośród maksymalnie siedmiu widoków wyświetlacza. Na pierwszym planie można ustawić obrotomierz, nawigację online, asystenta jazdy nocnej lub system wspomagania jazdy 3D. Dostępny jest też widok zredukowany oraz tryb klasyczny.

Standardowy centralny ekran Porsche Communication Management (PCM) o przekątnej 12,3 cala integruje się z nową deską rozdzielczą. Klienci nowego Porsche Cayenne będą mogli doposażyć pojazd w opcjonalny, trzeci ekran multimedialny. Ten znajdzie się przed pasażerem i będzie miał przekątną 10,9". Podobnie jak to ma miejsce w modelu Taycan - specjalna folia sprawia, że kierowca nie widzi zawartości tego wyświetlacza, więc dodatkowy ekran nie odwraca jego uwagi podczas jazdy.

Zdjęcie Nowe Porsche Cayenne / materiały prasowe

Nowe Porsche Cayenne - zawieszenie oraz systemu asystujące

Nowe Porsche Cayenne otrzymało fabryczne zawieszenie ze stalowymi sprężynami oraz nowe amortyzatory w technice dwuzaworowej, która umożliwia osobną kontrolę ugięcia i odbicia. Jak przekonuje producent - zmiany te skutkują wyraźną poprawą w obszarach komfortu przy niskich prędkościach oraz w trakcie prowadzenia podczas dynamicznego pokonywania zakrętów oraz balansu przechyłów wzdłużnych i poprzecznych.

Nowością jest także adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne w technice dwukomorowej i dwuzaworowej. Jego łagodna charakterystyka ma zapewniać wysoką stabilność oraz intuicyjne prowadzenie zarówno na utwardzonych drogach, jak i w terenie. Co więcej - podobno rozwiązanie cechuje jeszcze wyraźniejsze różnice pomiędzy trybami jazdy Normal, Sport i Sport Plus.

Ponadto klienci mogą korzystać z szerokiej gamy nowych i zoptymalizowanych systemów asystujących. Należą do nich aktywny ogranicznik prędkości oraz asystent omijania przeszkody, asystent skrętu oraz udoskonalony system Porsche InnoDrive, dostępny w połączeniu z adaptacyjnym tempomatem.

Nowe Porsche Cayenne - powrót V8 i mocniejsza hybryda

W Europie nowe Cayenne debiutuje w trzema wersjach silnikowych. Udoskonalony 4-litrowy silnik V8 biturbo opracowany przez Porsche zastępuje poprzednią jednostkę V6 w nowym Cayenne S. Z maksymalną mocą 474 KM i maksymalnym momentem obrotowym 600 Nm - to o 34 KM oraz o 50 Nm więcej niż w poprzedniku - zarówno w SUV-ie, jak i w Coupé pozwala na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 4,7 s. Prędkość maksymalna wynosi 273 km/h.

Gamę Cayenne otwiera zoptymalizowany 3,0-litrowy silnik V6 z turbodoładowaniem. Generuje on teraz moc 353 KM oraz 500 Nm maksymalnego momentu obrotowego, czyli o 13 KM i o 50 Nm więcej niż wcześniej.

Sześciocylindrowy motor stanowi również podstawę zespołu napędowego najnowszego Cayenne E-Hybrid. W połączeniu z nowym silnikiem elektrycznym, wzmocnionym o 30 kW - do 176 KM, moc systemowa wzrasta do 470 KM. Akumulator wysokonapięciowy o pojemności zwiększonej z 17,9 kWh do 25,9 kWh, w zależności od poziomu wyposażenia, zapewnia zasięg WLTP w trybie elektrycznym do 90 km. Nowa ładowarka pokładowa o mocy 11 kW skraca czas ładowania z odpowiedniego źródła prądu do mniej niż 2,5 h, i to pomimo zwiększonej pojemności akumulatora.

Zdjęcie Nowe Porsche Cayenne / materiały prasowe

Na większości rynków Porsche poza Unią Europejską topowym wariantem Cayenne, zaprojektowanym z myślą o maksymalnych osiągach na asfalcie, pozostaje Turbo GT. Występuje on wyłącznie jako Coupé i korzysta ze wszystkich optymalizacji oraz innowacji odnowionej serii modelowej. Co więcej, moc 4-litrowego silnika V8 biturbo została zwiększona o 19 KM, do 659 KM. Cayenne Turbo GT przyspiesza od 0 do 100 km/h w 3,3 s i osiąga prędkość maksymalną 305 km/h.

Nowe Porsche Cayenne - ceny i dostępność

Standardowa specyfikacja Cayenne została znacząco poszerzona i obejmuje m.in. reflektory LED Matrix, zawieszenie Porsche Active Suspension Management, 20-calowe obręcze kół, wspomaganie parkowania z przodu i z tyłu wraz z kamerą cofania oraz schowek na smartfon z funkcją ładowania indukcyjnego z mocą do 15 W.

W Polsce ceny nowego Porsche Cayenne prezentują się następująco:

Nowe Porsche Cayenne - od 428 tys. zł (Coupé: od 448 tys. zł).

Nowe Porsche Cayenne E-Hybrid - od 458 tys. zł (Coupé: od 473 tys. zł)

Nowe Porsche Cayenne S - od 529 tys. zł (Coupé: od 555 tys. zł).

Nowe modele można już zamawiać, a dostawy rozpoczną się w lipcu 2023 r.

