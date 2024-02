Nowe MG3 Hybrid+. Chińczycy pokazali tanie auto z napędem hybrydowym

Spis treści: 01 Nowy MG3 Hybrid. Co wiemy o miejskiej nowości z Chin?

02 Nowy MG3 Hybrid. Układ napędowy

03 Nowy MG3 Hybrid. Cena odegra kluczową rolę

Do tej pory model MG3 był oferowany tylko w Wielkiej Brytanii, jednak z nowym napędem ma być dostępny na rynkach Unii Europejskiej. Wiele wskazuje na to, że obecni liderzy miejskiego segmentu - Toyota Yaris i Renault Clio - niebawem poczują na plecach oddech konkurenta. Hybrydowy "mieszczuch" od MG Motors zapowiada się bardzo obiecująco.

Nowy MG3 Hybrid. Co wiemy o miejskiej nowości z Chin?

Nowy MG3 to hatchback segmentu B, który w nowym, większym wydaniu planuje podbić cały rynek europejski. Auto mierzy 4113 mm długości, 1797 mm szerokości i 1502 mm wysokości, a rozstaw osi ma 2570 mm. Pojemność bagażnika to 293 litry, co na tle innych hybrydowych aut miejskich jest wynikiem dobrym. Chińska nowość będzie dostępna w Europie w trzech wersjach wyposażenia oraz w siedmiu kolorach nadwozia: Biały “York", Niebieski “St Moritz“, Czerwony “Flaming“, Żółty “Morning“, Czarny “Pearl Black“, Srebrny “Blade“ oraz Szary “Hampstead“.

Zdjęcie Nowy MG3 Hybrid+. Ten model może zagrozić Toyocie Yaris i hybrydowemu Renault Clio / MG Motors / materiały prasowe

Na pokładzie znajdziemy 7-calowy cyfrowy zestaw wskaźników oraz 10,25-calowy centralny wyświetlacz systemu multimedialnego. Grafiki i szybkość systemu zostały poprawione, a obsługa ma pozostać na wygodnym poziomie za sprawą fizycznych klawiszy na konsoli centralnej. Na liście wyposażenia standardowego znajdzie się nawigacja satelitarna oraz integracja ze smartfonami poprzez Apple CarPlay i Android Auto.

MG3 ma wszystkie cechy, aby stać się nowym liderem w swojej klasie, i oferuje klientom połączenie wydajności z oszczędnością dzięki wyjątkowemu silnikowi napędowemu Hybrid+ MG komentuje Ling Peng, General Manager marki MG na polski rynek.

Zdjęcie Nowy MG3 Hybrid+. Tego "mieszczucha" napędza prawie 200-konna hybryda / MG Motors / materiały prasowe

Inne istotne elementy wyposażenia obejmują klimatyzację, system audio z połączeniem Bluetooth, cztery porty USB oraz czujniki i kamerę cofania. W wyższych wersjach wyposażenia pojawi się tapicerka z elementami imitującymi skórę, system bezkluczykowego dostępu, podgrzewane przednie fotele i kierownica oraz kamera 360 stopni.

Nowy MG3 Hybrid. Układ napędowy

Nowy hatchback z Chin napędza układ hybrydowy, którego sercem jest 1,5-litrowy silnik benzynowy o mocy 102 KM (75 kW) i 128 Nm momentu obrotowego. Spalinowa jednostka pracująca w trybie Atkinsona jest wspierana przez silnik elektryczny o mocy 136 KM (100 kW) i 250 Nm momentu obrotowego.W efekcie łączna moc układu hybrydowego, współpracującego z 3-biegowym automatem, to 195 KM (143 kW).

Zdjęcie Nowy MG3 Hybrid+. Wnętrze wygląda na nowoczesne i wygodne w obsłudze / MG Motors

Czas przyspieszenia od 0 do 100 km/h wynosi katalogowo równe 8 sekund, a od 80 do 120 km/h samochód ma przyspieszać w 5 sekund. Przy średnim zużyciu paliwa (wg WLTP) na poziomie 4,4 l/100 km, MG3 Hybrid+ może być realnym zagrożeniem dla Toyoty Yaris czy Renault Clio E-Tech full hybrid. Zwłaszcza, że bez dopłaty klienci otrzymają gwarancję na 7 lat lub do 150 tys. kilometrów.

Bardziej wyrafinowany, ale jednocześnie wdrażający filozofię MG „fun-to-drive”, MG3 ma zarówno doskonale wyposażone wnętrze z elementami wykończenia premium, jak i systemy bezpieczeństwa w pakiecie MG Pilot. dodaje Ling Peng

Zdjęcie Nowy MG3 Hybrid+ pomieści trzy spore walizki. Pojemność kufra to blisko 300 litrów / MG Motors

Nowy MG3 Hybrid. Cena odegra kluczową rolę

Ceny Toyoty Yaris z hybrydowym napędem o mocy 116 KM startują od 84 900 zł, a blisko 15 tys. zł trzeba dołożyć do bazowej wersji hybrydowego, 145-konnego Renault Clio. Jeżeli chińskiemu MG uda się konkurencyjnie wycenić swoją hybrydową nowość, może to oznaczać początek końca liderów rynku europejskiego. Zwłaszcza, że nowa propozycja segmentu B ma zużywać równie niskie ilości paliwa i cieszyć kierowcę lepszymi osiągami. Jak będzie? Pokaże czas! Na oficjalne ceny musimy jeszcze poczekać.

Zdjęcie Nowy MG3 Hybrid+ ma 1,5-litrowy silnik benzynowy, 136-konny silnik elektryczny i litowo-jonowy akumulator o pojemności 1,83 kWh / MG Motors

Zdjęcie Nowy MG3 Hybrid+ będzie dostępny w 7 kolorach nadwozia / MG Motors

Zdjęcie Nowy MG3 Hybrid+ będzie oferowany w Europie w trzech wersjach wyposażenia / MG Motors