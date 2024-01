Nowa Toyota Camry trafi do Polski. Kiedy ruszą zamówienia?

Spis treści: 01 Jak wygląda Toyota Camry dziewiątej generacji?

02 Jak wygląda wnętrze nowej Toyoty Camry?

03 Toyota Camry z układem hybrydowym piątej generacji

04 Kiedy ruszy sprzedaż Toyoty Camry w Polsce?

Jak wygląda Toyota Camry dziewiątej generacji?

Toyota Camry to jeden z symboli japońskiego producenta. Obecny jest na rynku już od 40 lat i sprzedał się w liczbie ponad 21 mln egzemplarzy. Teraz Toyota zaprezentowała już dziewiąte wcielenie swojego modelu. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że nie jest to całkowicie nowe auto, a gruntownie zmodernizowana ósma generacja.

Za wygląd nowej Camry odpowiada kalifornijskie studio CALTY. Samochód wyróżnia nowy przód, który nawiązuje do nowego języka stylistycznego japońskiej marki. Zwracają na siebie uwagę również nowe, smukłe reflektory. Ponadto samochód otrzymał większy zwis przedni i tylny, a także niżej poprowadzoną linię dachu. Tylne światła razem z kształtem pokrywy bagażnika mają, zdaniem Toyoty, nawiązywać do projektu przedniego pasa.

Jak wygląda wnętrze nowej Toyoty Camry?

Toyota wprowadziła również nowy projekt wnętrza. Zdaniem japońskiego producenta projekt kabiny ma łączyć "prestiż i elegancję z nowoczesnością i atmosferą komfortu". Jest prosty i bardzo czytelny. Centralnym punktem jest oczywiście ekran multimediów. W standardzie będzie on miał 12,3-calowy ekran. Za jego pomocą można obsługiwać najnowszy system multimedialny Toyota Smart Connect z nawigacją w chmurze oraz inteligentnym asystentem głosowym. Przed kierowcą znajduje się natomiast ekran 7-calowy (opcjonalnie 12,3 cala). Podróżujący nową Camry znajdą w niej m.in. pięć portów USB czy bezprzewodową ładowarką do telefonu.

Zdjęcie Wewnątrz nowej Toyoty Camry znajdziemy m.in. 12,3-calowy ekran do obsługi multimediów.

Toyota Camry w standardzie wyposażona jest również w najnowsze systemy bezpieczeństwa i wsparcia kierowcy Toyota T-Mate, w tym trzecią generację Toyota Safety Sense. Samochód ma korzystać z nowego radaru i kamery. Ponadto rozpoznawać ma większą liczbę różnego rodzaju zagrożeń i pomóc uniknąć kolizji "w większej liczbie scenariuszy". Camry może zaktualizować multimedia i systemy bezpieczeństwa metodą over-the-air.

Toyota Camry z układem hybrydowym piątej generacji

Jeśli zaś chodzi o napęd nowa Toyota Camry wyposażona została w układ hybrydowy piątej generacji. Napęd ma oferować lepsze osiągi i większą wydajność. Czterocylindrowy silnik benzynowy o pojemności 2,5 litra wspomaga napęd elektryczny z nowym bipolarnym akumulatorem litowo-jonowym. Japoński producent informuje, że najważniejsze elementy napędu, takie jak przekładnia, silniki elektryczne oraz inwerter, zostały przeprojektowane, by "ograniczyć wewnętrzne straty oraz zredukować masę i rozmiary".

Zdjęcie Nowa Toyota Camry otrzymała układ hybrydowy piątej generacji. / materiały prasowe

Układ hybrydowy osiąga łączną moc 231 KM (poprzednio 218 KM) i ma chętniej reagować na gaz. Efektem tego jest czas od zera do 100 km/h wynoszący 7,9 s (poprzednio 8,3 s). Dzięki lepszej współpracy z układem elektrycznym silnik benzynowy może pracować na niższych obrotach. To zaś nie tylko przyczynia się do tego, że jest ciszej, ale także do niższego zużycia paliwa. W cyklu mieszanym spala 5,1 litra na 100 km.

Nowa Toyota Camry 1 / 8 Nowa Toyota Camry Źródło: materiały prasowe

Kiedy ruszy sprzedaż Toyoty Camry w Polsce?

Ci, którzy są zainteresowani zakupem nowej Camry, będą jednak musieli jeszcze na nią trochę poczekać. Jak informuje Toyota, produkcja modelu rozpocznie się w drugiej połowie 2024 roku. Zamówienia w naszym kraju ruszą natomiast w drugim kwartale obecnego roku.