Nissan Townstar - trzeci bliźniak

Nissan Townstar to bliźniaczy model, symbolicznie tylko różniący się od Renault Kangoo oraz Mercedesa Citana. Japończycy na nowo zaprojektowali tylko pas przedni (dość mocno przypominający zresztą nowe modele Opla), mający całkiem wyraziste "spojrzenie".

Tył auta pozostał bez zmian, podobnie jak wnętrze, które od Kangoo różni się jedynie znaczkiem na kierownicy. Co zresztą nie daje powodów do narzekań, ponieważ otrzymujemy nowoczesną deskę rozdzielczą z 8-calowym ekranem multimediów oraz opcjonalnymi wirtualnymi wskaźnikami, wykorzystującymi 10-calowy wyświetlacz.

Tak jak pozostałe dwa modele, tak i Townstar dostępny jest w wersji osobowej (pięciomiejscowej i z bagażnikiem o pojemności 775 l) oraz towarowej. Ta druga oferuje do 3,9 m3 przestrzeni ładunkowej, a ładowność samochodu to nawet 800 kg. Co ciekawe, brak jest wzmianek o odmianie z dłuższym nadwoziem w polskim komunikacie (taka wersja oferuje już 4,3 m3 przestrzeni).



Wygląda na to, że Japończycy zdecydowali się na mocne ograniczenie gamy jednostek napędowych. Podczas gdy Renault i Mercedes oferują dwie wersje benzynowe i trzy wysokoprężne, Nissan zaproponuje tylko jedną. Doładowany silnik benzynowy 1,33 l o mocy 130 KM. Jedyną alternatywą będzie wersja elektryczna z zasięgiem do 285 km (zapowiedziana też u dwóch pozostałych bliźniaków), która ma zastąpić model e-NV200.