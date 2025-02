Niecodzienne zdarzenie miało miejsce w Białej Podlaskiej. Kiedy emocje sięgają zenitu, niektórzy wyładowują je na siłowni, inni w sporcie, ale pewien 40-letni mieszkaniec miasta postanowił obrać zupełnie inną ścieżkę. Pod wpływem kłótni z partnerką wyrzucił przez okno telewizor, który niefortunnie (albo bardzo celnie – zależy, jak na to spojrzeć) trafił w zaparkowaną pod blokiem Toyotę. To, co zaczęło się jako domowa sprzeczka, skończyło się policyjnym dochodzeniem i wizją nawet pięciu lat za kratkami.