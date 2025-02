Konieczność badania kierowców-seniorów to kwestia, nad którą już pewien czas temu pracowała Komisja Europejska w ramach programu zwanego Wizją Zero, czyli dążeniem do wyeliminowania wypadków śmiertelnych z europejskich dróg do 2050 r. Projekt jest bardzo złożony, ale jednym z pomysłów było wprowadzenie obowiązkowych badań dla kierowców po 70 roku życia. Miałyby one pozwolić na ocenę, czy kierowca wciąż jest w stanie bezpiecznie prowadzić samochód. Jednak pod koniec 2023 r. propozycja wprowadzenia takich badań została odrzucona przez Radę UE. Przeciw pomysłowi stanowczo protestowali m.in. przedstawiciele Austrii, Belgii i Niemiec.

Do interpelacji odniósł się jako pierwszy w imieniu Ministerstwa Infrastruktury sekretarz stanu Maciej Lasek. Wskazał on, że przepisy pozwalające lekarzom na skierowanie obywateli na konsultację do specjalisty albo zlecenie pomocniczych badań już istnieją. Prawo to wynika wprost z przepisów art. 79 ust. 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1210 z późn. zm.). I jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do stanu zdrowia kierującego, decyzję o konieczności przeprowadzenia badań może również wydać starosta na podstawie np. zawiadomienia właściwych organów oraz "informacji i ustaleń stanu faktycznego uzyskanych w ramach wykonywania zadań własnych".