Nissan Interstar nowej generacji. To zupełna nowość

Spis treści: 01 Nowy Nissan Interstar. Wygląd

02 Wnętrze Nissana Interstara

03 Nissan Interstar pierwszy raz z napędem elektrycznym

04 Nissan Interstar. Systemy bezpieczeństwa

05 Nissan Interstar z ośmioletnią gwarancją na akumulator

Nowy Nissan Interstar. Wygląd

Nissan Interstar trzeciej generacji wyróżnia się sporą osłoną chłodnicy z błyszczącymi elementami. Uwagę zwracają również reflektory, a także światła do jazdy dziennej w kształcie litery "C", które przywodzą na myśl zaprezentowany niedawno przez Renault model Master. To oczywiście jest efektem sojuszu zawartego między tymi producentami, oba modele są po prostu bliźniaczymi konstrukcjami.

Gdyby ktoś jednak zapomniał z którym autem ma do czynienia, to w przypadku Nissana oprócz logo przypomni mu o tym napis "Interstar" znajdujący się z przodu. Co ciekawe, zdaniem japońskiej marki przód nowego Interstara ma nawiązywać do pickupów.

Nowa generacja modelu charakteryzuje się większą przestrzenią ładunkową w porównaniu do swoich poprzedników. Została ona wydłużona o 100 mm. Ponadto samochód ma o 40 mm szersze boczne drzwi. Poprawiono również zwrotność modelu. Względem poprzednich generacji średnica zawracania zmniejszyła się o 1,5 metra. Nissan chwali się również aerodynamiką modelu. Według producenta współczynnik oporu powietrza został obniżony o 20 proc.

Zdjęcie Nowy Nissan Interstar ma o 100 mm dłuższą przestrzeń ładunkową. / materiały prasowe

Wnętrze Nissana Interstara

Wewnątrz nowego Interstara znajdziemy np. podgrzewane fotele. Zdaniem producenta mają one oferować większy komfort i lepsze podparcie kierowcy. Auto wyposażone zostało również w podgrzewaną przednią szybę. Konsola środkowa z ekranem systemu multimediów czy pokrętłami do obsługi klimatyzacji, została skierowana w stronę kierowcy. Pod pokrętłami znajdziemy indukcyjną ładowarkę.

Zdjęcie Wewnątrz Nissana Interstara znajdziemy m.in. podgrzewane fotele. / materiały prasowe

Nissan deklaruje, że Interstar będzie dostępny w różnych wersjach zabudowy, takich jak wywrotka, skrzynia z opuszczanymi burtami czy nadwozie kontenerowe.

Nissan Interstar pierwszy raz z napędem elektrycznym

Trzecia generacja Nissana Interstar jest zarazem pierwszą, która oferowana będzie z napędem elektrycznym. Klient będzie mógł zdecydować się na jedną z dwóch wersji. Mocniejsza, z akumulatorem 87 kWh oferuje zasięg do 460 km (WLTP), a szybkie ładowanie prądem stałym w pół godziny wydłuży zasięg o 252 km. W przypadku słabszej wersji, z akumulatorem o pojemności 40 kWh, ładowanie prądem stałym przez 30 min wydłuży zasięg auta o ok. 200 km. Producent zapowiada, że w przypadku ładowania prądem zmiennym uzupełnienie energii od 10 do 100 proc. zajmie niespełna 4 godziny.

Samochód będzie również oferowany w odmianie z silnikiem wysokoprężnym. Wersje napędowe będą jednak różniły się ładownością. W przypadku elektryków będzie to do 1,6 tony. Ładowność Diesla to prawie 2 tony. Jednocześnie producent deklaruje, że obie odmiany napędowe dostawczego Nissana mogą holować przyczepę o masie do 2,5 tony.

Zdjęcie Nissan Interstar po raz pierwszy będzie dostępny z napędem elektrycznym.

Nissan Interstar. Systemy bezpieczeństwa

Nissan zwraca uwagę również na kwestie bezpieczeństwa. Wszystkie wersje nowego Interstara wyposażone są w różnego rodzaju rozwiązania, takie jak system hamowania awaryjnego, który ogranicza ryzyko najechania na tył pojazdu poprzedzającego czy system monitorowania zmęczenia kierowcy. Oprócz tego znajdziemy tutaj również system stabilizacji toru jazdy przyczepy.

Nissan Interstar z ośmioletnią gwarancją na akumulator

Póki co nie znamy jeszcze cen modelu w naszym kraju oraz terminu wprowadzenia go na rynek. Jak poinformowano, stosowne informacje zostaną przekazane później. Wiadomo jednak, że Interstar będzie oferowany ze standardową pięcioletnią gwarancją. W przypadku odmiany elektrycznej gwarancja na pojemność akumulatora będzie wynosić osiem lat. W obu przypadkach limitem będzie przebieg 160 tys. km.

Zdjęcie Nowy Nissan Interstar ma o 40 mm szersze boczne drzwi. / materiały prasowe

Zdjęcie Konsola środkowa z ekranem multimediów została skierowana w stronę kierowcy. / materiały prasowe

Zdjęcie Pod panelem klimatyzacji znajdziemy indukcyjną ładowarkę. / materiały prasowe

Zdjęcie Do wyboru będą dwa warianty elektryczne. Nissan Interstar będzie dostępny również z silnikiem wysokoprężnym. / materiały prasowe

Zdjęcie Nissan Interstar będzie oferowany z pięcioletnią gwarancją. Wersja elektryczna otrzyma gwarancję na pojemność akumulatora wynoszącą osiem lat. / materiały prasowe