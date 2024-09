Ofensywa chińskiej marki MG Motors w Polsce trwa w najlepsze - w salonach debiutuje właśnie nowy MG HS Plug-in Hybrid. Hybrydowa nowość mierzy 4670 mm długości, 1890 mm szerokości i 1664 mm wysokości, a jego rozstaw osi wynosi 2765 mm. Mówimy więc o aucie nieznacznie większym od Toyoty RAV4 i odrobinę mniejszym od Skody Kodiaq, czyli dwóch modelach popularnych marek, od których MG HS Plug-in Hybrid jest zauważalnie mocniejsze i tańsze.

MG HS Plug-in Hybrid - moc i zasięg hybrydy robią wrażenie

Nowe MG HS Plug-in Hybrid napędza mocna hybryda. Benzynowy motor 1.5 Turbo o mocy 143 KM i 230 Nm współpracuje z jednostką elektryczną o mocy 183 KM i 340 Nm. Łączna moc całego układu napędowego to 339 KM i 365 Nm co w połączeniu z przekładnią automatyczną pozwala rozpędzić się od 0 do 100 km/h w 6,9 sekundy. Prędkość maksymalna została ograniczona elektronicznie do 200 km/h.

MG HS Plug-in Hybrid jest wyposażony w akumulator o pojemności 21,4 kWh, który prądem przemiennym (AC) naładujemy do pełna w trzy godziny z mocą 7 kW. Według danych producenta nowy model potrafi na jednym ładowaniu przejechać do 100 km w trybie elektrycznym - to o 30 km więcej, niż w przypadku Toyoty RAV4 i o 20 km mniej, niż w przypadku Skody Kodiaq. Z pełnym zbiornikiem paliwa zasięg chińskiego SUV-a wynosi ponad 1000 km.

Nowe MG HS Plug-in Hybrid - dane techniczne Model MG HS PHEV Toyota RAV4 PHEV Skoda Kodiaq PHEV Długość 4670 mm 4600 mm 4758 mm Wysokość 1664 mm 1685 mm 1679 mm Szerokość 1890 mm 1855 mm 1864 mm Rozstaw osi 2765 mm 2690 mm 2788 mm Silnik 1.5 Turbo 2.5 AWD-i e-CVT 1.5 TSI Moc układu 339 KM 309 KM 204 KM 0-100 km/h 6,9 s 6,0 s 8,4 s Akumulator 21,4 kWh 18,1 kWH 25,7 kWh Zasięg w trybie EV do 100 km do 75 km do 120 km

MG HS Plug-in Hybrid - bogate wyposażenie i gwarancja w cenie

Nowe MG HS Plug-in Hybrid jest dostępne w dwóch wersjach wyposażenia - Excite oraz Exclusive. W obydwu przypadkach mamy do czynienia z bogatym wyposażeniem i 7-letnią gwarancją producenta (lub 150 tys. km). Klienci mają do wyboru sześć kolorów nadwozia - standardowy "White Pearl" "Arctic Blue" w wersji niemetalizowanej oraz "Pebble Black", "Diamond Red", "Sterling Silver" i "Hampstead Grey" w wersji metalik. Wnętrze pojazdu jest z kolei dostępne w wariancie czarnym oraz jasnobrązowym. Na liście wyposażenia standardowego znalazły się takie elementy jak:

Reflektory LED z regulacją wysokości

Światła do jazdy dziennej LED

Tempomat adaptacyjny (ACC)

Aktywny system hamowania awaryjnego (AEB)

Asystenta jazdy w korku (TJA)

System monitorujący martwe pole (BSD)

System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA)

Jednostrefowa klimatyzacja

Kolorowy ekran dotykowy 12,3"

Cyfrowy wirtualny kokpit 12,3"

4 porty USB-A (2 z przodu i 2 z tyłu)

6 głośników

Obsługa Apple CarPlay i Android Auto

Kamera cofania HD z liniami prowadzącymi

Fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 6 kierunkach

Tapicerka materiałowa

Felgi aluminiowe 19" (225/45)

MG HS Plug-in Hybrid - cena w Polsce

Chiński SUV w hybrydowej odsłonie został wyceniony bardzo konkurencyjnie. Ceny bazowej wersji Excite startują od 164 500 zł, a topowej Exclusive od 173 500 zł. Toyota RAV4 z napędem plug-in hybrid (PHEV) startuje w Polsce od 238 200 zł w wersji Dynamic. Z kolei ceny Skody Kodiaq z wtyczką (PHEV) zaczynają się w wersji Selection od 201 800 zł. Na początku sprzedaży model HS Plug-in Hybrid będzie oferowany w promocyjnej cenie - odmiana Excite będzie dostępna od 156 500 zł, a wariant Exclusive od 165 500 zł. Samochody można już zamawiać w polskich salonach marki MG Motors.