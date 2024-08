Mercedes-Maybach SL 680 oficjalnie. Sportowa elegancja bez dachu nad głową

Z najnowszej generacji Mercedesa SL producent ze Stuttgartu wyciska pełny potencjał. Po debiucie trzech wariantów AMG, światu zaprezentowano wyczynową hybrydę plug-in, której moc sięga przeszło 816 KM. Najpierw więc spełniono oczekiwania klientów głodnych wrażeń i osiągów, a teraz przyszła pora na coś dla entuzjastów luksusu i komfortu. Podczas wydarzenia motoryzacyjnego w Monterey (USA), producent spod znaku trójramiennej gwiazdy zaprezentował spektakularnego Mercedesa SL 680 - najbardziej sportowego Maybacha w historii.

Reklama

Zdjęcie Mercedes-Maybach SL 680 Monogram Series / Mercedes / materiały prasowe

Mercedes-Maybach SL 680 - najbardziej sportowy Maybach w historii

Kabriolet z miękkim składanym dachem debiutuje w dwóch wydaniach - Monogram Series Red Ambience oraz Monogram Series White Ambience. Pierwsza wyróżnia się dwukolorowym malowaniem, łączącym czerń obsydianu oraz czerwień granatu. Druga natomiast zwraca na siebie uwagę zestawieniem czerni obsydianu i bieli opalitu. Obydwie odmiany są pokryte lakierami ze specjalnej palety Manufaktur, jednak na specjalne życzenie dostępne są inne lakiery.

Zdjęcie Mercedes-Maybach SL 680 / Mercedes / materiały prasowe

Jak na Maybacha przystało, zderzaki, maskę, osłonę chłodnicy i progi ozdobiono eleganckimi, chromowanymi listwami. Iście luksusowe warianty rozpoznamy także po różowo-złotych akcentach w kloszach reflektorów oraz po specjalnych wzorach 21-calowych felg.

Mercedes-Maybach SL 680 - luksusowe i nowoczesne wnętrze

Kokpit jest nam dobrze znany. Do dyspozycji mamy zestaw cyfrowych wskaźników i duży, pionowy wyświetlacz multimedialny, który można maksymalnie pochylić lub ustawić niemal w pozycji pionowej. Wnętrze wariantów Maybacha zostało z natomiast wykończone lepszymi materiałami. Całość pokryto garbowaną kryształowo białą skórą nappa z oferty Manufaktur Exclusive i ozdobiono miejscami elementami lśniącym srebrnym chromem.

Zdjęcie Mercedes-Maybach SL 680. W luksusowym wydaniu został pozbawiony tylnej kanapy. / Mercedes / materiały prasowe

Mercedes-Maybach SL 680 - osiągi i stabilność w każdej sytuacji

Pod maską Mercedesa-Maybach SL 680 pracuje widlaste, czterolitrowe V8 o mocy 585 KM (przy 5500-6500 obr/min) i 800 Nm (w przedziale 2500-5000 obr/min). Silnik współpracuje z 9-biegową przekładnią (9G-TRONIC), której reakcja na wciskanie pedału przyspieszenia została dostosowana do charakterystyki godnej Maybacha. Cały moment obrotowy jest przekazywany na wszystkie koła (4MATIC+), co pozwala osiągnąć "setkę" w czasie 4,1 sekundy i rozpędzić kabriolet do 260 km/h. Z takim zapleczem auto jest nie tylko bardzo żwawe, ale też zwinne dzięki oferowanej w standardzie skrętnej tylnej osi.

Zdjęcie Mercedes-Maybach SL 680 / Mercedes / materiały prasowe

Mercedes-Maybach SL 680 - do oferty dołączy w przyszłym roku

Ceny i specyfikacje nowego SL 680 Maybach nie są jeszcze znane. Na ten moment wiadomo tylko, że kabriolet trafi do Europy wiosną 2025 roku, a później jego sprzedaż ruszy na kolejnych rynkach. W Polsce ceny modelu SL startują od 647 300 zł. Cennik otwiera wersja 43 AMG z 2-litrowym silnikiem o mocy 421 KM. Odmiana SL 55 4MATIC+ kosztuje od 868 700 zł i jest napędzana czterolitrowym V8 o mocy 476 KM. Wariant SL 63 4MATIC+ z tym samy, choć nieco mocniejszym silnikiem (585 KM) startuje od 1 019 400 zł. Topowy wariant hybrydowy SL 63 S E Performance bez dodatków startuje z poziomu 1 155 500 zł - tutaj pod prawą nogą mamy 816 KM, a pierwsza "setka" pojawia się po 2,9 sekundy.

Zdjęcie Mercedes-Maybach SL 680 / Mercedes / materiały prasowe