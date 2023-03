Mercedes GLA i GLB doczekały się zmian. Co przyniósł lifting?

Spis treści: 01 Mercedes GLA i Mercedes GLB po liftingu - co się zmieniło?

02 Mercedes GLA i Mercedes GLB będą lepiej wyposażone

03 Mercedes GLA i Mercedes GLB teraz z łagodnymi hybrydami

W ostatnim czasie producent spod znaku trójramiennej gwiazdy rzucał nowościami jak z rękawa. W pierwszej kolejności poznaliśmy odświeżonego Mercedesa Klasy A i Klasy B, by już po chwili ujrzeć odświeżone CLA i CLA Shooting Brake. Za nimi w kolejce na kurację odmładzającą ustawiło się GLE i GLE Coupe. W międzyczasie poznaliśmy zupełnie nowego Mercedesa GLC Coupe drugiej generacji, aż w końcu liftingu doczekały się najmniejsze SUV-y w rodzinie - popularne GLA i opcjonalnie 7-osobowy GLB.

Mercedes GLA i Mercedes GLB po liftingu - co się zmieniło?

Aby tradycji stało się zadość, w ramach liftingu zmienione zostać muszą rzecz jasna światła. Odświeżone GLA i GLB rozpoznamy przede wszystkim po nowym układzie świateł do jazdy dziennej. Kompaktowe SUV-y po modernizacji otrzymały także lekko przemodelowane zderzaki, a ofertę wzbogacił nowy odcień lakieru tj. niebieski “Spectral", jak również nowe wzory felg w rozmiarach od 17 do 20 cali.

Znacznie więcej nowych rzeczy dostrzeżemy jednak w kabinie. Podobnie jak reszta odświeżonych modeli, również Mercedes GLA i Mercedes GLB po liftingu otrzymują teraz większe ekrany. Opcjonalnie obydwa z nich mogą mieć 10,25-cala. To jednak nie wszystko, bowiem także w tych modelach żegnamy się z dotykowym gładzikiem na konsoli środkowej.

Zostanie on zastąpiony płytką półeczką, w której - jak pokazują pierwsze recenzję - nie zmieści się nawet nowy smartfon. To oznacza, że od tej pory obsługa odświeżonego systemu MBUX (Mercedes-Benz User Experience) będzie możliwa wyłącznie za pośrednictwem dotykowego ekranu, bądź z poziomu gładzików na kierownicy. To może się okazać dla wielu klientów bardzo problematyczne, jednak w zamian otrzymujemy bezprzewodową obsługę Apple CarPlay i Android Auto. Jak widać, w kabinie pojawiły się też nowe tapicerki i elementy dekoracyjne.

Mercedes GLA i Mercedes GLB będą lepiej wyposażone

Kompaktowe SUV-y po liftingu już w standardzie otrzymają lepsze wyposażenie. Mercedes GLA i Mercedes GLB w bazowych wariantach będą posiadać komfortowe fotele pokryte mieszanką ekologicznej skóry (ARTICO) i tkanin pochodzących z recyklingu, jak również skórzaną kierownicę i reflektory LED-owe z asystentem świateł drogowych, a także kamerę cofania i pakiet gniazd USB. Z kolei w nowej wersji systemu multimedialnego znajdziemy teraz także minigry do zabicia czasu tj. Sudoku, Shuffle Puck, Pairs, Match 3 oraz quiz.

Mercedes GLA i Mercedes GLB teraz z łagodnymi hybrydami

Odświeżone GLA, jak i GLB, będą występować wyłącznie z 4-cylindrowymi jednostkami oraz 7- i 8-stopniowymi skrzyniami DCT. W ofercie więc nic się nie zmienia - klienci do wyboru będą mieli zarówno silniki benzynowe, wysokoprężne i hybrydy typu plug-in. Wszystkie będą jednak wyposażone w 48-woltowy układ miękkiej hybrydy, który będzie odpowiedzialny za wspomaganie ruszania i przyspieszania.

Zastosowanie 14-konnego rozrusznikoalternatrora umożliwi także żeglowanie przy wyłączonym silniku i ograniczy wibracje silnika przy rozruchu. Jeszcze w tym roku w polskich salonach odświeżone kompakty będą dostępne w następujących wersjach silnikowych:

GLA/GLB 180 (1,3 l, 136 KM)

GLA/GLB 200 (1,3 l, 163 KM)

GLA/GLB 220 4MATIC (2,0 l, 190 KM)

GLA/GLB 250 4MATIC (2,0 l, 224 KM)

GLA/GLB 180 d (2,0 l, 116 KM)

GLA/GLB 200 d (2,0 l, 150 KM)

GLA/GLB 200 d 4MATIC (2,0 l, 150 KM)

GLA/GLB 220 d 4MATIC (2,0 l, 218 KM)

oraz GLA 250 e (1,3 l, 218 KM)

