Mercedes EQG - koncepcyjna "gelenda" na prąd

Wizualnie koncepcyjny model łączy w sobie charakterystyczny wygląd Klasy G z kontrastującymi elementami typowymi dla elektrycznych Mercedesów. Producent zaznacza, że pod względem terenowym - gdzie "Gelenda" od zawsze wyznaczała najwyższe standardy - EQG nie tylko wkracza w epokę elektromobilności, ale w niektórych obszarach będzie nawet przewyższał swojego spalinowego odpowiednika.



Concept EQG mocno wpisuje się w tę tradycję i już na pierwszy rzut oka daje się poznać jako Klasa G. Auto ma znajomą, kanciastą sylwetkę z jej kultowymi elementami. Podświetlane paski dodatkowo wyróżniają zewnętrzne listwy ochronne, a krawędź rozdzielająca dwa odcienie nadwozia - błyszczącą czerń na górze i połyskujący lakier aluminium beam na dole - jeszcze wyraźniej podkreślając charakterystyczne rysy "Gelendy". Z przodu Concept EQG wygląda znajomo nie tylko ze względu na swoje okrągłe reflektory.

Zamiast osłony chłodnicy, jak w modelach z napędem konwencjonalnym, całkowicie elektryczny wariant ma czarny panel z podświetlaną gwiazdą o trójwymiarowym wzornictwie oraz efektownym, animowanym wzorem zaokrąglonych kwadratów w niebieskim kolorze, typowym dla modeli Mercedes-EQ. W połączeniu z podświetlonymi na biało okręgami w obudowach lusterek bocznych wzór ten uzupełnia grafikę świateł do jazdy dziennej. Concept EQG jeździ na kołach z 22-calowymi polerowanymi obręczami ze lekkich stopów. Zamiast zwyczajnej osłony koła zapasowego na tylnych drzwiach znalazła się zamykana skrzynka z podświetlanymi na biało akcentami, która swoim wyglądem przypomina ścienną ładowarkę - wallbox. Może ona służyć na przykład do przechowywania przewodu do ładowania.



Samochód ma płaski bagażnik dachowy z błyszczącym, czarnym wykończeniem. Centralnym elementem jego minimalistycznego designu jest widziana z góry litera "G". Biała taśma LED zintegrowana z przednią krawędzią bagażnika stanowi nowoczesną interpretację szperacza, niezbędnego podczas wymagających przygód w terenie, a jednocześnie podkreśla możliwości Concept EQG wyraźnie wpisuje się w rodowód Klasy G nie tylko pod względem wzornictwa, ale także z uwagi na swoje możliwości w terenie. Jego nadwozie również opiera się na solidnej ramie drabinkowej, a konstrukcja podwozia wykorzystuje niezależne przednie zawieszenie i sztywną oś z tyłu, opracowaną na nowo celem zintegrowania napędu elektrycznego.



Dzięki czterem indywidualnie sterowanym silnikom elektrycznym umieszczonym blisko kół pojazd będzie oferował wyjątkowe właściwości jezdne zarówno na drodze, jak i w terenie. Aby sprostać wysokim wymaganiom terenowym charakterystycznym dla "Gelendy", Concept EQG oferuje "reduktor aktywowany za pomocą dwustopniowej przekładni z możliwością zmiany przełożeń". Producent nie zagłębia się jednak w szczegóły - można więc zakładać, ze w rolę "reduktora" pełni tu centralna, elektroniczna, jednostka sterująca.

Na korzyść napędu elektrycznego przemawiają jego konstrukcyjne zalety. Akumulatory zintegrowane z ramą zapewniają nisko położony środek ciężkości. A ponieważ silniki elektryczne generują maksymalny moment obrotowy praktycznie "od zera", elektryczny Concept EQG (i jego późniejszy produkcyjny odpowiednik) może pochwalić się ogromną siłą uciągu i sterownością - co okazuje się zaletą na stromych zboczach i w głębokich koleinach.