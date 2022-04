Spis treści: 01 Mercedes-AMG SL 43. Czterocylindrowy silnik i potężna moc

Przypomnijmy, że Mercedes-AMG SL debiutował w październiku 2021 roku. Samochód został od podstaw zaprojektowany przez specjalistów z Affalterbach. Model został zaprezentowany w dwóch wersjach: AMG SL 55 oraz topowym AMG SL 63.

W obu przypadkach pod maską pracuje podwójnie turbodoładowany, widlasty ośmiocylindrowy silnik. W wersji AMG 55 4MATIC+ rozwija 476 KM oraz 700 Nm, dzięki czemu samochód może osiągnąć prędkość 295 km/h i rozpędzić się do "setki" w 3,9 sekundy. Mocniejsza odmiana - AMG 63 4MATIC+ - dysponuje mocą 585 KM oraz momentem 800 Nm. To oznacza lepsze osiągi: sprint do 100 km/h trwa 3,6 s, a prędkość maksymalna wynosi 315 km/h.

Mercedes-AMG SL 43. Czterocylindrowy silnik i potężna moc

Teraz oferta zostaje poszerzona o nową, bazową wersję. Samochód nosi oznaczenie 43 AMG i napędzany jest silnikiem czterocylindrowym! Osiągi tej jednostki są jednak godne uwagi. Generuje ona 381 KM i 480 Nm, a dzięki technologii mild hybrid EQ Boost chwilowo może to być nawet 395 KM. Dzięki temu Mercedes-AMG SL 43 rozpędza się do 100 km/h w 4,9 s, a jego prędkość maksymalna została ograniczona do 275 km/h.

Podobnie jak w mocniejszych wersjach, również 43 AMG jest wyposażony w automatyczną przekładnią AMG Speedshift o dziewięciu przełożeniach. Natomiast w odróżnieniu od aut z silnikami V8, wersja bazowa posiada napęd tylko na tylną oś, a nie w układzie 4x4.

Turbosprężarka z Formuły 1

Warto dodać, że silnik wyposażono w sterowaną elektrycznie turbosprężarkę zamontowaną w układzie wydechowym. To pierwsze takie urządzenie w samochodzie seryjnym, jego największym atutem ma być błyskawiczna reakcja na gaz.

Rozwiązanie to wywodzi się z Formuły 1, a polega na tym, że silnik elektryczny o grubości zaledwie 4 cm jest zamontowany bezpośrednio na wale turbosprężarki, między wirnikami turbiny i sprężarki. Jego zadaniem jest rozpędzanie wirnika sprężarki zanim zrobi to strumień spalin. Silnik jest połączony z pokładowym komputerem i stąd "wie", kiedy kierowca naciska gaz.

Z zewnątrz Mercedes-AMG SL 43 różni się od mocniejszych wersji nieco inną stylizacją przedniego zderzaka oraz okrągłymi, a nie prostokątnymi końcówkami rur wydechowych. Standardowo auto porusza się na 19-calowy kołach aluminiowych, opcjonalnie są dostępne 20- i 21-calowe.

Ceny bazowej wersji Mercedesa-AMG SL nie zostały jeszcze ujawnione.

