Lancia Ypsilon pokazana przed premierą. Włoski hatchback mocno zaskakuje

Spis treści: 01 Jeszcze Lancia nie zginęła. Nadchodzi nowy Ypsilon

02 Nowa Lancia Ypsilon wyróżni się na ulicy

03 Nowa Lancia Ypsilon to bliźniak bestsellerów

04 Nowa Lancia Ypsilon. Premiera w święto zakochanych

Premiera całkowicie nowej Lancii Ypsilon odbędzie się 14 lutego w Mediolanie. Będzie to już czwarta generacja tego miejskiego modelu. Co o nim wiemy?

Jeszcze Lancia nie zginęła. Nadchodzi nowy Ypsilon

Lancia to marka, która w hierarchii koncernu Stellantis, obok DS Automobiles i Alfy Romeo, plasuje się w grupie marek premium. Przez długi czas Włosi nie mieli jednak na nią pomysłu. Po tym, gdy w 2014 roku zakończono produkcję Delty, jedynym modelem w ofercie pozostał zaprezentowany w 2011 roku Ypsilon. Stopniowo i ten model wycofywano z kolejnych rynków, a dziś można go kupić wyłącznie we Włoszech.

Reklama

Wideo youtube

Niebawem się to zmieni, bowiem zupełnie nowa Lancia Ypsilon ma być oferowana w całej Europie. Czy włoska nowość podbije Stary Kontynent?

Nowa Lancia Ypsilon wyróżni się na ulicy

Włoska nowość będzie się wyróżniać się w tłumie i przyciągać sporo uwagi. Ma charakterystyczną LED-ową listwę, szeroko rozstawione reflektory, zgrabną linię hatchbacka i idealnie okrągłe tylne światła z literą “Y" schowaną w środku.

We wnętrzu jest jeszcze ciekawiej i bardzo ekskluzywnie. W kabinie znajdziemy dwa duże ekrany, fizyczny panel do sterowania klimatyzacją, szeroki tunel środkowy z miejscami na napoje i lewitującą wyspą, na której naładujemy telefon. Nie zabraknie też dobrych jakościowo materiałów i przyzwoitego nagłośnienia.

Zdjęcie Nowa Lancia Ypsilon będzie dostępna w wersji elektrycznej i spalinowej / Stellantis / materiały prasowe

Nowa Lancia Ypsilon to bliźniak bestsellerów

Nowa Lancia Ypsilon będzie technologicznie spokrewniona z Peugeotem 208 i Oplem Corsa. Nie powinien więc nikogo zdziwić fakt, że będzie dostępna w wersji elektrycznej i spalinowej.

Bezemisyjny wariant wyposażony w litowo-jonowy akumulator o pojemności 54 kWh, zgodnie z tym, co zapewnia producent, pokona na jednym ładowaniu do 403 kilometrów (wg WLTP). Przednia oś będzie wówczas napędzana przez elektryczny motor o mocy 156 KM i 270 Nm.

Z kolei spalinowa wersja otrzyma zelektryfikowany napęd, którego sercem będzie francuski trzycylindrowy silnik o pojemności 1.2 l, generujący moc 100 KM i 205 Nm momentu obrotowego.

Zdjęcie To będzie pierwszy tak luksusowy hatchback w portfolio koncernu Stellantis / Stellantis / materiały prasowe

Nowa Lancia Ypsilon. Premiera w święto zakochanych

Nowy hatchback włoskiej marki zostanie oficjalnie przedstawiony światu 14 lutego w Milanie. Rezerwacje na limitowaną do 1906 sztuk wersję “Cassina" można już składać na stronie marki. Na oficjalne ceny musimy jeszcze poczekać.