To oznacza, że młodzi niekoniecznie szukają samochodów, które „robią wrażenie” na ulicy – wolą modele, które będą funkcjonalne i zapewnią dostęp do nowoczesnych rozwiązań.

Co ciekawe, 11 proc. młodych kierowców szuka swojego pierwszego samochodu właśnie na TikToku. Poradniki, testy, recenzje – to tam często zaczyna się proces wyboru auta.

W latach 90. popularne były duże spoilery, sportowe pasy i głośne wydechy. Dziś królują rozwiązania, które poprawiają komfort i wygodę. Najczęściej dodawane elementy to:

Zestaw Bluetooth do rozmów – 32 proc.

Odświeżacze powietrza i perfumy do auta – 41 proc.

Zamiast poprawiać osiągi, młodzi wolą dostosować wnętrze auta do swojego stylu życia – wygoda, łączność ze smartfonem i praktyczne dodatki to priorytet.

Kupno pierwszego auta nie jest już tak tanie jak w latach 90. Wówczas średnia cena wynosiła 826 funtów (ok. 4200 zł). Dziś to już 4143 funty (ok. 21 000 zł).