Co to jest jazda na półsprzęgle?

Kolejnym powszechnym błędem jest nadmierne wykorzystywanie tzw. jazdy na półsprzęgle. Technika ta polega na częściowym wciskaniu pedału sprzęgła, co prowadzi do niepełnego rozłączenia lub połączenia układu napędowego. Co prawda w niektórych sytuacjach, jak powolne manewrowanie czy ruszanie pod górę, jazda na półsprzęgle faktycznie może być uzasadniona, to jednak jeśli tylko to możliwe, należy jej unikać, bowiem prowadzi ona do przyspieszonego zużycia okładziny tarczy sprzęgła.