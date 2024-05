Porsche robi wszystko, by zniechęcić do siebie ortodoksyjnych fanów modelu 911. Jakiś czas temu pożegnaliśmy ręczną skrzynię biegów, teraz do gamy wchodzi wersja hybrydowa. I co najgorsze - z zegarów znikają fizyczne wskazówki.

Zacznijmy od trzęsienia ziemi: nowe 911 Carrera GTS to pierwsze 911 dopuszczone do ruchu drogowego wyposażone w superlekki napęd hybrydowy oparty o zmodyfikowaną jednostkę o pojemności skokowej 3,6 l. 911 Carrera GTS Coupé przyspiesza od 0 do 100 km/h w 3,0 s i osiąga prędkość maksymalną 312 km/h. Jest więc o 0,2 s szybsze od GT3 RS i kończy przyspieszać o 16 km/h później.

Napęd elektryczny w 911 to same zalety

Frank Moser, wiceprezes ds. linii modelowych 911 oraz 718 zapewnia, że to układ hybrydowy idealnie dopasowany do 911, podnosząc wydajność i nie zaburzając koncepcji auta. Co się na niego składa?

Zdjęcie Porsche 911 GTS z napędem T-Hybrid / materiały prasowe

Hybrydowy napęd Porsche 911

Silnik benzynowy ma pojemność 3,6 litra - o 0,6 l więcej niż w poprzednim GTS-ie, co wynika za zastosowaniu cylindra o większej średnicy i zwiększeniu skoku tłoka. W konstrukcji tej zrezygnowano z napędu pasowego sprężarki klimatyzacji - jest ona sterowana elektrycznie, dzięki czemu silnik ma bardziej kompaktowe wymiary. Bokser generuje 285 KM mocy i 570 Nm momentu obrotowego.

Silnik korzysta z turbosprężarki, która ma swój własny silnik elektryczny - umieszczony między kołem kompresora a kołem turbiny. Ma on 15 KM mocy, pełni funkcję alternatora, a jego podstawowym zadaniem jest błyskawiczne rozpędzanie turbosprężarki, by natychmiastowo podnosiła ciśnienie doładowania. Nowa konstrukcja tego elementu pozwoliła na rezygnację z dwóch poprzednich, konwencjonalnych turbosprężarek.

Zdjęcie Elektryczna turbosprężarka Porsche 911 / materiały prasowe

Drugi silnik elektryczny zintegrowano z ośmiobiegową przekładnią dwusprzęgłową PDK. Uwalnia on 54 KM mocy i 150 Nm momentu obrotowego, a zasila go akumulator o pojemności 1,9 kWh.

Systemowa moc całego układu to 541 KM, a moment obrotowy - aż 610 Nm. Porsche chwali się, że zastosowane rozwiązania ograniczyły wzrost masy pojazdu o zaledwie 50 kg.



Nowe Porsche 911 GTS - co się zmieniło

Mechanicznych zmian jest oczywiście więcej. Po raz pierwszy do standardowej specyfikacji trafiła skrętna tylna oś, która zwiększa stabilność przy wysokich prędkościach i zmniejsza średnicę zawracania. System stabilizacji przechyłów Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) został zintegrowany z instalacją wysokiego napięcia hybrydy. Pozwoliło to na zastosowanie elektrohydraulicznego układu sterowania, dzięki któremu system jest jeszcze bardziej elastyczny i precyzyjny w działaniu. Charakterystyczne dla GTS-a prowadzenie zapewnia sportowe zawieszenie ze zmiennym systemem amortyzatorów (PASM) oraz zmniejszonym o 10 mm prześwitem.

Zdjęcie Porsche 911 GTS z napędem T-Hybrid / materiały prasowe

911 GTS dostało nowe zderzaki, do tego po raz pierwszy Porsche zintegrowało wszystkie funkcje oświetlenia ze standardowymi obecnie reflektorami LED Matrix, z charakterystyczną czteropunktową sygnaturą. Pozwoliło to na rezygnację z dodatkowych modułów oświetlenia i wygospodarowanie miejsca na większe otwory chłodzące.

Po obu stronach przedniego pasa 911 Carrera GTS znajduje się pięć pionowo rozmieszczonych aktywnych klap wlotu powietrza chłodzącego widocznych z zewnątrz oraz po jednej ukrytej. Po raz pierwszy w 911 uzupełniają je adaptacyjne, sterowane wspólnie z klapami dyfuzory w przedniej części podwozia. Gdy zapotrzebowanie na moc jest minimalne, zamknięte klapy optymalizują aerodynamikę.

Zdjęcie Porsche 911 GTS z napędem T-Hybrid / materiały prasowe

Pierwsze 911 bez wskazówek

Po raz poerwszy 911 ma w pełni cyfrowy zestaw wskaźników. Jak dotąd centralnie umieszczony obrotomierz zawsze posiadał wskazówkę. Teraz za kierownicą jest wyłącznie zakrzywiony ekran o przekątnej 12,6 cala. Oferuje siedem widoków, w tym ekskluzywny Classic inspirowany tradycyjnym zestawem pięciu wskaźników Porsche z centralnie umieszczonym obrotomierzem.

Zdjęcie Porsche 911 GTS ma wyłącznie cyfrowe zegary / materiały prasowe

Porsche podało juz cenę GTS Coupé - startuje z poziomu 854 tys. zł. Pierwsze auta pojawia się pod koniec roku. Zwykła Carrera, z 3-litrowym bokserem o mocy zwiększonej do 394 KM startuje od 643 tys. zł.