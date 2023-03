Ford Ranger w nowych wersjach. Dołączają Wildtrak X i Tremor

Spis treści: 01 Ford Ranger najpopularniejszym pickupem w Europie

02 Ford Ranger Wildtrak X - wygląd, wyposażenie i silniki

03 Ford Ranger Tremor - orurowanie skrzyni ładunkowej w standardzie

04 Ford Ranger Wildtrak X i Tremor. Systemy do jazdy w terenie

05 Ford Ranger w wersji Wildtrak X i Tremor - już można zamawiać

Ford Ranger najpopularniejszym pickupem w Europie

Ford Ranger to w Europie prawdziwy bestseller, jeśli chodzi o pickupy. Jego udział w rynku w 2022 roku wyniósł 44,9 proc. Oznacza to również wzrost o 18 proc. w porównaniu z 2021 rokiem.

Pozycja Rangera w Europie jest więc niepodważalna, zwłaszcza, jeśli weźmiemy pod uwagę, że w swoim segmencie model dzierży miano lidera od ośmiu lat. Niedawno pisaliśmy o tym, że do oferowanej dotychczas wersji Raptor dołączają dwie kolejne - Wildtrak i Limited. Teraz Ford poinformował, że gama Rangera powiększy się o kolejne dwie odmiany mające oferować lepsze właściwości terenowe -Wildtrak X i Tremor.

Reklama

Ford Ranger Wildtrak X - wygląd, wyposażenie i silniki

Ford Ranger Wildtrak X, jak sama nazwa wskazuje, bazuje na wersji Wildtrak. Ranger ma zawieszenie podwyższone o 26 mm i większy o 30 mm rozstaw kół, co ma korzystnie wpłynąć na prowadzenie w terenie. Samochód wyposażony jest również standardowo w amortyzatory Bilstein z funkcją tłumienia zależnego od pozycji amortyzatora.

Ponadto Ranger Wildtrak X posiada wzmocniony układ wspomagania kierownicy, a także stalowe płyty chroniące silnik i skrzynię rozdzielczą. Samochód wyposażony jest również w 17-calowe felgi z terenowymi oponami. Ford Rangera w wersji Wildtrak X wyróżnia wykorzystanie lakieru Asphalt Black m.in. na ramie osłony chłodnicy i obudowie zderzaka. Logo Forda zostało z kolei przyciemnione - niebieski kolor w tle zamienił się w czerń. Oczywiście nie brakuje również emblematów "Wildtrak X".

Zdjęcie Ford Wildtrak X wyposażony jest m.in. w stalowe płyty chroniące silnik oraz skrzynię rozdzielczą. / materiały prasowe

Wewnątrz znajdziemy fotele wykończone specjalnym zamszem. Z czarnym kolorem wnętrza kontrastują pomarańczowe przeszycia, które można znaleźć np. na fotelach.

Zdjęcie Wnętrze Forda Rangera Wildtrak X utrzymane jest w czarnym kolorze. Nie brakuje jednak pomarańczowych przeszyć. / materiały prasowe

Forda Rangera Wildtrak X w ruch będzie wprawiał dwulitrowy silnik wysokoprężny Ford EcoBlue Bi-turbo, napędzający wszystkie koła i współpracujący z 10-biegową skrzynią automatyczną. Silnik generuje 205 KM, a maksymalny moment obrotowy wynosi 500 Nm.

Ford Ranger Wildtrak X 1 / 9 Ford Ranger Wildtrak X Źródło: materiały prasowe

Ford Ranger Tremor - orurowanie skrzyni ładunkowej w standardzie

Ford Ranger w wersji Tremor bazuje na odmianie XLT. Tu również wprowadzono modyfikacje podwozia. Zmieniono geometrię zawieszenia, poszerzono rozstaw kół i wprowadzono szersze nadkola.

Ford Ranger Tremor w standardzie oferuje orurowanie skrzyni ładunkowej, aluminiowe stopnie boczne, a także odsłonięte podwójne przednie haki holownicze. Odmiana Tremor wyróżnia się również detalami w kolorze Boulder Grey oraz przyciemnionym grillem. Podobnie, jak w odmianie Wildtrak X, tu również mamy przyciemnione logo. Nie brakuje także emblematów "Tremor".

Zdjęcie Ford Ranger Tremor w standardzie oferuje orurowanie skrzyni ładunkowej. / materiały prasowe

Wewnątrz wersja Tremor wyróżnia się wodoodpornymi winylowymi dywanikami oraz winylowym obiciem foteli. Znajdziemy tam również zestaw sześciu górnych przełączników, oferujących wejścia dla różnego rodzaju akcesoriów (listew oświetleniowych LED czy wyciągarek).

Ford Ranger Tremor 1 / 9 Ford Ranger Tremor Źródło: materiały prasowe

Ford Ranger Wildtrak X i Tremor. Systemy do jazdy w terenie

W standardzie obie wersje Rangera wyposażone zostały w nowe systemy terenowe. Wśród nich znaleźć można Trail Turn Assist, który przyhamowując odpowiednie koło zmniejsza promień skrętu nawet o 25 proc. Ma on szczególnie przydawać się w momencie pokonywania ciasnych zakrętów. Z kolei system Trail Control ma być tempomatem do jazdy w terenie. Kierowca może ustawić maksymalną prędkość do 32 km/h i skupić się wyłącznie na kierowaniu. Ponadto dostępny będzie, oferowany wcześniej wyłącznie w odmianie Raptor, tryb Rock Crawl do wolnej jazdy na nierównych skalistych trasach.

Dodatkowo w obu odmianach Rangera opcjonalnie można zamówić opracowany przez Forda system mocowania ładunku. Dwie poprzeczki zintegrowane z relingami dachowymi są w nich chowane, a trzecia może kryje się w przesuwnej nakładce skrzyni ładunkowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu przewożenie wyjątkowo długich ładunków nie powoduje, że właściciel auta traci miejsce na pace. Rozwiązanie to będzie dostępne jako opcja również w odmianach Limited i Wildtrak.

Ford Ranger w wersji Wildtrak X i Tremor - już można zamawiać

Chętni na zakup Forda Rangera w wersji Wildtrak X lub Tremor mogą już składać zamówienia. Amerykański producent informuje, że dostawy rozpoczną się w sierpniu.

***