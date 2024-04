Spis treści: 01 Elektryczna klasa G. Nowa maska i komory akustyczne

04 Luksusowe wnętrze elektrycznego Mercedesa klasy G Na pierwszy rzut oka stylistycznie elektryczna klasa G niewiele różni się od wersji spalinowej. Największe zmiany odnajdziemy w przedniej części nadwozia, gdzie m.in. dostrzec można pełny grill (opcjonalny). To jednak nie wszystko. Wyżej niż w samochodach spalinowych znajduje się przednia maska, nowe są wykończenie przednich słupków, a w poszerzeniach tylnych nadkoli pojawiły się kurtyny powietrzne.

Celem tych zabiegów jest nie tylko poprawa aerodynamiki, ale również tzw. aeroakustyki wnętrza. Chodzi o to, że samochody elektryczne z natury rzeczy są znacznie bardziej ciche niż spalinowe bo ich silniki pracują niemal bezgłośnie. A to oznacza, że do kabiny przedostają się dźwięki, które w autach spalinowych są zagłuszane przez odgłos pracującego silnika, np. znacznie bardziej dokuczliwy staje się szum powietrza opływającego samochód.

Szum ten jest tym głośniejszy im większe i mniej opływowe jest nadwozie, a jak wiadomo, projektanci spalinowej klasy G nie przywiązywali szczególnej uwagi do oporu powietrza. W aucie elektrycznym musiało się to zmienić.

Elektryczna klasa G napędzana jest przez cztery silniki, które umieszczone przy kołach. Ich moc systemowa to 432 kW, czyli 588 KM, a maksymalny moment obrotowy wynosi 1164 Nm. Samochód posiada przełożenie redukcyjne, dzięki funkcji G-TURN może zawracać niemal w miejscu (na luźnej nawierzchni), a dzięki G-STEERING podczas jazdy w terenie może sprawniej zawracać. Ponadto elektryczna Gelenda posiada funkcję konwencjonalnych blokad mechanizmów różnicowych, co jest realizowane przy użyciu inteligentnego wektorowania momentu obrotowego, oraz funkcję pełzania.

Mercedes G 580 z technologią EQ - podobnie jak wersje spalinowe - na odpowiednich nawierzchniach ma zdolność pokonywania 100-procentowych wzniesień (o nachyleniu 45 stopni). Samochód pozostaje stabilny na nawierzchniach o bocznym nachyleniu do 35 stopni. Mimo elektrycznego napędu kierowca elektrycznej klasy G nie powinien obawiać się wody - maksymalna głębość brodzenia wynosi 85 cm, czyli o 15 cm więcej niż w odmianach spalinowych.

Elektryczny Mercedes G 580 jest standardowo wyposażony w system informacyjno-rozrywkowy MBUX (Mercedes-Benz User Experience), wielofunkcyjną kierownicę obszytą skórą nappa oraz nastrojowe oświetlenie. Lista opcji obejmuje m.in. KEYLESS-GO, uchwyty na pojemnik z napojem z regulacją temperatury, system dźwięku przestrzennego Burmester 3D i podgląd nawierzchni pod przednią częścią samochodu (tzw. przezroczysta maska).

Jako opcje, które potęgują wrażenia z jazdy w terenie, dostępne są przeprojektowana jednostka sterująca parametrami off-roadowymi oraz nowy widok OFFROAD COCKPIT. Od premiery dostępna będzie limitowana edycja EDITION ONE z rozszerzonym zakresem wyposażenia standardowego.