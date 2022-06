Citroen C4 X - skrzyżowanie segmentów

Spis treści: 01 Citroen C4 X - kompaktowy fastback w tylu SUV-a

02 Citroen C4 X - od diesla do elektryka

03 Citroen C4 X - komfort nie jedno ma imię

Citroen C4 doczekał się nowej wersji. Auto urosło i upodobniło się do modelu C5 X. W odróżnieniu jednak od większego modelu próżno tu szukać napędu plug-in hybrid. Będzie za to dostępny napęd elektryczny.

Citroen C4 X - kompaktowy fastback w tylu SUV-a

Nowa wersja C4 łączy w sobie cechy, które najbardziej cenią sobie zwolennicy kilku segmentów. Mamy tu więc zwiększony prześwit i wyższą niż w aucie kompaktowym pozycję, tak lubianą przez użytkowników SUV-ów. Do tego dołożono nadwozie typu fastback, czyli wyraźnie opadającą linię dachu i klapę bagażnika poprowadzoną pod ostrym kątem. A to wszystko upchnięto w nadwoziu, które rozmiarami odpowiada średniej wielkości SUV-om.

Jeśli chodzi o dokładne wymiary, to C4 X ma 4,6 m długości i 2,67 m rozstawu osi. Jego współczynnik oporu powietrza wynosi Cx 0,29. Inżynierom udało się wygospodarować bagażnik o pojemności 510 litrów, w czym na pewno pomógł subtelnie wydłużony tylny zwis.

Citroen C4 X - od diesla do elektryka

Gama jednostek napędowych Citroena C4 X zależna jest od konkretnego rynku, jednak w Europie obejmuje ona trzy jednostki spalinowe i napęd elektryczny. Silniki spalinowe to dwa warianty 3-cylindrowego motoru PureTech o mocy 100 lub 130 KM. Słabsza jednostka dostępna jest z 6-biegową skrzynią manualną, a mocniejsza z 8-biegowym automatem. Do tego mamy jeszcze silnik Diesla o mocy 130 KM, który również współpracuje ze skrzynią automatyczną.

Nowy Citroen występuje także w wersji e-C4 X napędzanej silnikiem elektrycznym. Ma on moc 136 KM i generuje 260 Nm momentu obrotowego. Czas do pierwszej "setki" to 9,5 sekundy, a prędkość maksymalną ograniczono do 150 km/h. Akumulator trakcyjny ma 50 kWh, a jego naładowanie do 80 proc. z ładowarki o mocy 100 kW trwa jedynie 30 min. W przydomowym garażu, korzystając z wallboxa i przyłącza 11 kW, Citroena e-C4 X naładujemy do pełna w 5 godzin. Zasięg określony według normy WLTP wynosi 360 km.

Citroen C4 X - komfort nie jedno ma imię

Konstruktorzy nowej wersji C4 podeszli dość kompleksowo do kwestii komfortu. Mamy tu więc przestronną kabinę, która z powodzeniem pomieści cztery osoby dorosłe. Do tego w bagażniku próg załadunku znajduje się na wysokości 74,5 cm, aby łatwiej było zapakować cięższe walizki. W samej kabinie także nie zapomniano o miejscu na liczne drobiazgi - łączna pojemność wszystkich schowków to według producenta 39 litrów.

O komfort podczas długich podróży zadba opcjonalny masaż przednich foteli oraz pogrubiona o 15 mm pianka (w porównaniu do C4), którą są wypełnione. Tutaj także zastosowano, znane z innych modeli marki amortyzatory z progresywnymi hydraulicznymi odbojnikami. Ponadto auto można wyposażyć w nawet 20 systemów wspomagających kierowcę, w tym kamerę 360 stopni czy system monitorowania martwego pola. Dostępny jest także wyświetlacz head-up.

Sprzedaż Citroena C4 X i e-C4 X ruszy jesienią tego roku i wtedy też poznamy cennik modelu.

