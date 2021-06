BMW X3 oraz X4 po liftingu. Bardzo się zmieniły?

Bawarczycy odświeżyli swojego SUVa klasy średniej i za jednym zamachem zafundowali kurację odmładzającą bazującej na nim odmianie w stylu coupe.

Zdjęcie BMW X3 /

Reklama

Modernizacja objęła oczywiście pas przedni, gdzie znajdziemy nerki, których kształt BMW określa jako bardziej wyrazisty. Są one teraz większe, mają jednoczęściową ramę, a optycznie oddziela je czarna nakładka, w której umieszczana jest opcjonalna kamera. Z kolei reflektory są niższe o 10 mm w porównaniu do tych w dotychczasowych X3 oraz X4, co nadaje im większej smukłości. Standardowo są one diodowe (w X4 matrycowe), a za dopłatą otrzymamy laserowe światła drogowe, zapewniające zasięg do 650 m.



Z tyłu także znajdziemy diodowe lampy, które w X3 mają teraz czarne obramowanie, węższy rysunek, trójwymiarowo wymodelowany kontur "szczypiec" oraz wypukły pasek kierunkowskazów. Na nowo zaprojektowano dolną osłonę zderzaka i zastosowano większe, zakończone w jednej płaszczyźnie końcówki rur wydechowych. Z kolei tył X4 nie zmienił się zauważalnie, ale można to zmienić zamawiając pakiet M, w którym otrzymamy między innymi przemodelowaną dolną część zderzaka, wyróżniającą się wkładką w kształcie kowadła i bocznymi wstawkami w wylotach powietrza. Wszystko to lakierowane w błyszczącym kolorze czarnym.



BMW X3 i X4 2021 1 / 26 BMW X3 i X4 Źródło: udostępnij

Reklama

Oferta lakierów obejmuje łącznie jedenaście standardowych kolorów do BMW X3, w tym nowy szary metalizowany Skyscraper, a w pakiecie sportowym M metalizowany szary Brooklyn M oraz lakiery BMW Individual w kolorze czerwonego awenturynu i niebieskiego tanzanitu. Wyłącznie do BMW X4 dostępny jest również nowy lakier metalizowany w kolorze czerwieni Piemontu, a do obu modeli dostępne są po raz pierwszy liczne lakiery specjalne BMW Individual, w tym także lakiery matowe.



Zdjęcie BMW X4 /

We wnętrzu z kolei pojawiła się nowa konsola środkowa z serii 4. Przejęto z niego panel sterowania do kontrolera BMW iDrive, dźwignię zmiany biegów, przycisk uruchamiania silnika, przełącznik start/stop i elektrycznego hamulca postojowego oraz przełączania trybów jazdy. Dotykowy wyświetlacz centralny o przekątnej ekranu 10,25 cala teraz w wyposażeniu standardowym, jako opcja dostępna jest wersja wyświetlacza dotykowego o przekątnej 12,3 cala. Znajdziemy tu także fotele sportowe z tapicerką z Sensateku nowej generacji w nowym deseniu Ray i z perforowanymi siedziskami głównymi, a także klimatyzację automatyczną z 3-strefową regulacją w wyposażeniu standardowym.

Zdjęcie BMW X3 /

Po trzech silnikach wysokoprężnych trzy silniki benzynowe posiadają teraz również 48-woltową technologię mild hybrid, w której rozrusznik zintegrowany z alternatorem o mocy 11 KM, wspomaga jednostkę napędową i obniża zużycie paliwa. Gama odświeżonego X3 obejmuje w sumie osiem wersji silnikowych. Do wyboru są 20i 184 KM (209 tys. zł), 30i 245 KM (239 tys. zł), M40i 360 KM (319 tys. zł), diesle 18d 150 KM (209 tys. zł), 20d 190 KM (219 tys. zł), 30d 286 KM (259 tys. zł) i M40d 340 KM (319 tys. zł) oraz hybryda plug-in 30e 292 KM (255 tys. zł).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. BMW X3 2021

Z kolei gama X4 obejmuje tylko sześć wersji silnikowych. Możemy zdecydować się na 20i 184 KM (224 tys. zł), 30i 245 KM (254 tys. zł), M40i 360 KM (326 tys. zł) oraz diesle 20d 190 KM (234 tys. zł), 30d 286 KM (274 tys. zł) i M40d 340 KM (326 tys. zł).