BMW serii 8 debiutowało w 2018 roku. Samochód najpierw pojawił się jako coupe, następnie oferta została poszerzona kabriolet i czterodrzwiową wersję Gran Coupe.

Teraz zmianom poddano wszystkie odmiany nadwoziowe, ale modyfikacje są subtelne i trzeba dobrze się przyjrzeć, by dostrzec różnice.



W wersji po liftingu pakiet M stanowi standardowe wyposażenie. To oznacza nieco inną osłonę chłodnicy z niewielkim oznaczeniem M i zmiany w zderzaku. Z tyłu zmiany są jeszcze mniejsze, sprowadzają się to niewielkiej wstawki między wydechami. Z boku jedyną dostrzegalną różnicą są nowe lusterka.



Co ciekawe, niemieccy styliści pozostawili bez zmian nawet wygląd reflektorów i tylnych świateł, a przecież modyfikacja tych elementów przy okazji liftingów jest standardową praktyką.

Pojawiły się za to cztery nowe kolory nadwozia i jeden wzór 20-calowych felg.



We wnętrzu najbardziej dostrzegalną nowością jest ekran dotykowy w rozmiarze 12,3 cala. Co ciekawe jednak, BMW zdecydowało się zachować dość często krytykowany kontroler iDrive na konsoli środkowej.

Żadnych zmian nie ma jeśli chodzi o jednostki napędowe. Seria 8 nadal będzie dostępna w wersjach 840i, 840d i M850i. Ostatnia posiada napęd na wszystkie koła, dwie słabsze są dostępne z napędem koła tylne lub wszystkie.

Na jeszcze mniejsze zmiany zdecydowano się w przypadku BMW M8. Ten napędzany podwójnie doładowanym silnikiem 4.4V8 o mocy 625 KM samochód będzie dostępny w nowych barwach nadwozia. I to wszystko.



BMW serii 8 po liftingu trafią do salonów wiosną.