Audi Q7 po liftingu. Dekada to za mało, by schodzić ze sceny

Spis treści: 01 Audi Q7 po liftingu. Wygląd

02 Jakie zmiany wewnątrz Audi Q7 po liftingu?

03 Audi Q7 po liftingu. Silniki

04 Ile kosztuje Audi Q7 po liftingu?

Historia Audi Q7 drugiej generacji rozpoczęła się w 2015 roku. W 2019 r. natomiast model doczekał się modernizacji. Audi najwidoczniej nie planuje w najbliższym czasie następcy auta, ponieważ po raz kolejny zostało ono zmodernizowane.

Audi Q7 po liftingu. Wygląd

Pod względem stylistycznym Audi wyróżnia się nowym grillem, Singleframe, oraz pokaźnymi wlotami powietrza znajdującymi się na bokach zderzaka. Audi chwali się również nowymi reflektorami. W standardzie drogę przed Q7 oświetlają reflektory LED. Opcjonalnie jednak można zdecydować się na lampy Matrix LED lub HD Matrix LED ze światłami laserowymi. Te ostatnie korzystają z 24 diod LED oraz diody laserowej. Światło lasera aktywuje się powyżej 70 km/h i zwiększa zasięg świateł drogowych. Znacznie mniej natomiast dzieje się z tyłu. Poza nową sygnaturą świetlną i zmienionym zderzakiem niemiecki producent nie wprowadził właściwie żadnych modyfikacji. Gama lakierów została poszerzona o metaliczne odcienie Sakhir (złoty), Ascari (niebieski) i Chili (czerwony).

Zdjęcie Z tyłu zmodernizowane Audi Q7 wyróżnia się nowymi światłami i przeprojektowanym zderzakiem.

Jakie zmiany wewnątrz Audi Q7 po liftingu?

Spektakularnych zmian nie uświadczymy wewnątrz. Podróżujący zmodernizowanym Audi Q7 wciąż będą mieli do obsługi dwa ekrany - jeden do obsługi multimediów, a drugi do sterowania klimatyzacją. Z pewnością docenią oni jednak poszerzenie gamy oferowanych aplikacji w systemie inforozrywki. Użytkownicy będą mogli teraz skorzystać np. ze Spotify czy Amazon Music. Pewnej modernizacji doczekał się również wyświetlacz znajdujący się przed kierowcą. Znajdziemy tam teraz m.in. ostrzeżenia o zmianie pasa ruchu lub odległości.

Zdjęcie Audi poszerzyło gamę dostępnych aplikacji w systemie multimediów. / materiały prasowe

Audi Q7 po liftingu. Silniki

Jeśli chodzi o silniki Audi Q7 wciąż będzie dostępne z silnikiem Diesla. W ofercie możemy znaleźć trzycylindrowy silnik wysokoprężny w dwóch wariantach. Pierwszy oferuje 231 KM i 500 Nm momentu obrotowego. Auto rozpędza się do 226 km/h, a czas od 0 do 100 km/h wynosi 7,1 s. W drugiej wersji Q7 oferuje 286 KM i 600 Nm. Przyspiesza od 0 do 100 km/h w 6,1 s i osiąga maksymalną prędkość 241 km/h. Oprócz tego mamy również trzylitrowy, sześciocylindrowy silnik benzynowy o mocy 340 KM i 500 Nm. Audi Q7 w tej wersji rozpędza się do 100 km/h w 5,6 s., a prędkość maksymalna została elektronicznie ograniczona do 250 km/h. Wszystkie odmiany oferują napęd na cztery koła i współpracują z 48-woltową instalacją elektryczną (miękka hybryda). We wszystkich znajdziemy również ośmiobiegową skrzynię automatyczną.

W odmianie SQ7 znajdziemy z kolei czterolitrową, ośmiocylindrową jednostkę benzynową generującą 507 KM i 770 Nm. Tu również możemy liczyć na napęd na cztery koła i ośmiobiegową przekładnię. W tej wersji samochód przyspiesza do 100 km/h w 4,1 s, a elektronicznie ograniczona prędkość maksymalna wynosi 250 km/h.

Zdjęcie Audi SQ7 oferowane będzie z ośmiocylindrowym, czterolitrowym silnikiem o mocy 507 KM. / materiały prasowe

Ile kosztuje Audi Q7 po liftingu?

Audi zapowiada, że rynkowa premiera zmodernizowanego Q7 przewidziana jest jeszcze na pierwszy kwartał tego roku. Polskich cen jeszcze nie znamy. Audi podaje, że ceny w Niemczech startować będą od 79 300 euro, co przy obecnym kursie daje nieco ponad 346 tys. zł. Polskie ceny wersji sprzed modernizacji zaczynają się od 324 tys. zł.

Zdjęcie Audi Q7 po liftingu otrzymało nowe kolory lakieru. / materiały prasowe

Zdjęcie W opcji Audi Q7 dostępne jest z reflektorami Matrix LED i HD Matrix LED. / materiały prasowe

Zdjęcie Na wyświetlaczu przed kierowcą znajdą się np. ostrzeżenia o zmianie pasa ruchu.

Zdjęcie Audi Q7 po liftingu w dalszym ciągu będzie oferowane z silnikiem Diesla. / materiały prasowe

Zdjęcie Ceny za Audi Q7 startują od 79 300 euro. / materiały prasowe