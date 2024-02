Audi Q2 po zmianach. Ma cyfrowe zegary w standardzie, ale straciło pokrętło

Audi Q2 zadebiutowało na rynku w 2016 roku. Cztery lata później model przeszedł lifting. Najwidoczniej Niemcy stwierdzili, że wprowadzenie następcy, podobnie jak choćby w zmodernizowanym niedawno Q7, nie ma obecnie większego sensu. Q2 ponownie doczekało się aktualizacji. Tym razem jednak niemiecki producent postawił na zmiany wewnątrz.

Audi Q2 po modernizacji. 12,3-calowy wyświetlacz w standardzie

Audi Q2 po modernizacji wyróżnia się 12,3-calowym ekranem wskaźników, który będzie oferowany w standardzie. Auto otrzymało wyświetlacz Full HD (1920 x 720 pikseli). Obsługiwać go będziemy z poziomu wielofunkcyjnej kierownicy. Kierowcy będą mieli do wyboru dwa podstawowe układy wyświetlacza. W pierwszym prędkościomierz i obrotomierz mają podobny rozmiar jak tarcze analogowe. Informacje dotyczące multimediów czy nawigacji znajdują się w centrum. W drugim wariancie prędkościomierz i obrotomierz są pomniejszone, a na większości ekranu może być wyświetlana mapa ze zintegrowanym planowaniem trasy.

Po modernizacji Audi Q2 straciło pokrętło do obsługi multimediów

Multimedia będziemy obsługiwać za pomocą 8,8-calowego wyświetlacza MMI (1270 x 720 pikseli). Podróżujący będą mogli obsługiwać system dotykowo lub głosowo. Audi zdecydowało o pozbyciu się pokrętła, które do tego służyło. Teraz w tym miejscu znajduje się schowek.

Audi Q2. Dodatkowe systemy bezpieczeństwa i nowe pakiety wyposażenia

Samochód zostanie również wyposażony w dodatkowe funkcje bezpieczeństwa, takie jak system rozpoznawania znaków drogowych, układ ostrzegający przed opuszczeniem pasa ruchu czy asystent parkowania tyłem.

Na wyposażeniu Audi Q2 znajdziemy m.in. dwa porty USB typu C, a także dostęp do kilku funkcji Audi Connect, np. do odblokowywania drzwi lub sprawdzania poziomu paliwa. W ramach pakietu MMI Navigation preparation można otrzymać interfejs Audi do smartfona, który pozwala na obsługę różnych usług Audi Connect oraz inteligentnego systemu nawigacji.

Największym pakietem będzie MMI Navigation plus. Obejmuje on usługi Audi Connect, nawigację z mapami satelitarnymi o wysokiej jakości oraz inne usługi, np. od Google. Pakiet obejmuje również różne usługi online, takie jak informacje o ruchu drogowym, a także szczegółowe informacje o ruchu drogowym, w tym dotyczące natężenia ruchu na poszczególnych pasach ruchu. System Audi Connect korzysta z zainstalowanej na stałe karty e-SIM.

Jakie ceny zmodernizowanego Audi Q2?

Jak informuje Audi, zmodernizowane Q2 trafi na rynek jeszcze w pierwszej połowie tego roku. W Niemczech ceny będą startować od 28 600 euro (przy obecnym kursie to ok. 123 131). Na polski cennik przyjdzie nam jeszcze poczekać.