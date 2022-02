Aston Martin DBX707 ma być najszybszym i najmocniejszym z seryjnie produkowanych, luksusowych SUV-ów, jakie kiedykolwiek wyjechały na ulice. O jego możliwościach świadczy widniejąca w nazwie modelu liczba 707, która ma wskazywać na sumę koni mechanicznych drzemiących pod maską. Chcąc osiągnąć taką moc inżynierowie ze słynnej fabryki w Gaydon wzięli na warsztat model DBX i postanowili wykrzesać jak najwięcej z drzemiącego w nim potencjału.

Zmiany dotknęły przede wszystkim 4-litrowy silnik V8 z podwójnym turbodoładowaniem. Jednostka otrzymała nowe turbosprężarki oparte na technologii łożysk kulkowych, co zapewniło dużo szybszy wzrost ciśnienia w układzie. Konstruktorzy wymienili także podstawową skrzynię biegów, wstawiając na jej miejsce nową 9-biegową konstrukcję ze sprzęgłem olejowy. Wykonana na specjalne zamówienie kalibracja silnika, pozwoliła wykrzesać wspomniane 707 KM i 900 Nm, co stanowi wzrost o 157 KM względem podstawowego modelu DBX.

To rzecz jasna znacząco przełożyło się na osiągi samochodu. Zwiększona moc, gigantyczny moment oraz zastosowanie przekładni z mokrym sprzęgłem skutkowały m.in. bardziej elastyczną pracą silnika oraz dużo szybszą zmianą biegów. Dzięki temu luksusowy SUV nie tylko może rozpędzić się do prędkości 310 km/h, ale także przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 3,3 sekundy. Chociaż wartość ta nie jest niczym zaskakującym i podobnymi osiągami może pochwalić się Jeep Grand Cherokee Trackhawk (dysponującym zresztą taką samą mocą), to jednak Aston Martin DBX707 jest pierwszym tak "szybkim" luksusowym SUV-em na rynku. Nawet najmocniejsza wersja konkurencyjnego Bentleya Bentayga przyspiesza od 0 do 100 km/h w "dopiero" 4,1 sekundy.

Oczywiście takie osiągi musiały przełożyć się na wiele innych kwestii technicznych. Aston Martin DBX707 posiada m.in. nowe ceramiczne hamulce z ulepszonym systemem chłodzenia. Szczególne wrażenie robią gigantyczne tarcze (42 cm z przodu i 39 cm) schowane pod 22-calowymi felgami. Opcjonalnie klienci mogą domówić zestaw kół z 23-calowymi obręczami z diamentowanymi akcentami.

DBX707 posiada również nową wersję elektronicznego tylnego mechanizmu różnicowego o ograniczonym poślizgu. Jego konstrukcja została specjalnie wzmocniona, by poradzić sobie z gigantycznym momentem obrotowym. Ciekawie zapowiada się także automatyczny system sterowania rozkładem momentu obrotowego pomiędzy przednią, a tylną osią. Co bardziej interesujące - Brytyjczycy umożliwili kierowcy przeniesienie 100 proc. momentu na tylną oś.

Zgodnie z przewidywaniami zmian doczekał się także układ wydechowy, który teraz otrzymał cztery końcówki. Te nie tylko podkreślą walory estetyczne supersportowego SUV-a, ale także zapewniają wysokiej klasy wrażenia akustyczne. Wszystko za sprawą na nowo skonfigurowanych trybów jazdy z wyraźnie odznaczającymi się opcjami GT Sport i Sport+. W celu zwiększenia estetyki i aerodynamiki auta, oprócz tylnego spoilera dachowego dodano nowy spoiler typu lotka, który ma za zadanie zwiększyć docisk i stabilność przy znacznych prędkościach. Znacznie powiększony podwójny tylny dyfuzor dopasowany został do nowych końcówek wydechowych. Samochód otrzymał także powiększony grill i spoilery progowe mające podkreślić wysokie osiągi.

Wewnątrz Astona Martina DBX707 wciąż dominuje elegancki charakter z zachowaniem pełnej dbałości o szczegóły. Standardowo montowane są fotele w wersji Sport, wyposażone w elektryczną regulację w 16 pozycjach oraz ogrzewanie. Klienci mają do wyboru trzy rodzaje klimatu wnętrza - standardowa opcja to wersja Accelerate, w której skóra została połączona ze wstawkami z Alcantary. Wersje opcjonalne to Inspire Comfort i Inspire Sport w całości wykonane z czystej skóry semi-anilinowej z wyszytymi skrzydłami z logo Aston Martin na zagłówku.

Produkcja DBX707 ma się rozpocząć w I kwartale 2022 r. Pierwsze dostawy mają ruszyć na początku II kwartału tego roku. Ceny samochodu są na ten moment nieznane.

