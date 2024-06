Najnowsza Alfa Romeo to auto, któremu kontrowersja towarzyszy od samego początku. Jeszcze w dniu światowej premiery miała nazywać się Milano, jednak po protestach włoskiego ministra przemysłu, ta nazwa musiała zostać zmieniona. Koniec końców miejska nowość - produkowana w Tychach obok Jeepa Avengera i Fiata 600 - przybrała nazwę Junior. O tej aferze było bardzo głośno i choć wynik sporu postawił przed marką sporo nowych wyzwań, to całe zamieszanie było dla auta świetną reklamą, bowiem o nowym modelu Alfy Romeo pisał cały świat.

Nowa Alfa Romeo Junior - zrodzona z kontrowersji

Wykorzystanie pierwotnej nazwy Milano, zdaniem włoskiego ministra przemysłu Afoldo Urso, z punktu widzenia prawa, byłoby nielegalne. Jak stwierdził - "w Polsce nie można produkować samochodu o nazwie Milano". Polityk powołał się na ustawę uchwaloną ponad 20 lat temu, która powstała z myślą o ochronie włoskich produktów przed podróbkami. Regulacja z 2003 roku przeciwdziała zjawiskom "Italian Sounding" - chodzi o wprowadzenie w błąd konsumenta, który może odebrać dany towar jako włoski, a który de facto takim nie jest.

Reklama

Zdjęcie Alfa Romeo Junior debiutuje w Polsce. Widzieliśmy na żywo włoską nowość / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Na słowa ministra władze koncernu Stellantis długo nie reagowały, jednak gdy afera nabrała rozgłosu, dla dobrego imienia marki włodarze ustąpili i w mgnieniu oka wyszli z nową inicjatywą. Tak zrodziła się Alfa Romeo Junior, nawiązująca nazwą do modelu GT 1300 Junior, który w latach 70. był hitem sprzedaży. Czy nowy crossover też osiągnie sukces?

Nowa Alfa Romeo Junior - włoski crossover produkowany w Tychach

Włoska nowość, podobnie jak Jeep Avenger i Fiat 600, jest produkowana w fabryce w Tychach i również z tego tytułu dzieli z nimi większość rozwiązań. Mowa tu jednak wyłącznie o napędzie, przełącznikach, przyciskach czy wyświetlaczach, bo sam design nadwozia to w stu procentach dzieło Włochów. Ostre linie, groźne spojrzenie, felgi "telefony" i "scudetto" - to wszystko jest na miejscu.

Zdjęcie Alfa Romeo Junior / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Kokpit to natomiast mieszanka tego, co widzieliśmy już wcześniej w innych modelach koncernu, jednak projektanci zadbali o sportowy klimat. We wnętrzu jest sporo włoskich akcentów, kolorowych przeszyć i logotypów. Prezentowany egzemplarz miał na kierownicy, tunelu środkowym i boczkach drzwi przyjemny w dotyku zamsz. Wisienką na torcie były kubełkowe fotele firmy Sabelt z elektryczną regulacją. Wszystko to i wiele więcej jest częścią pakietu "Sport Perfo", którego cena - w zależności od wersji wyposażenia - waha się od 12 do 24 tys. złotych.

Zdjęcie Alfa Romeo Junior / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

W kubełkach siedzi się bardzo wygodnie i zadziwiająco nisko, jak na miejskiego SUV-a. Spore wcięcia w oparciu foteli dodają sportowego charakteru, a jednocześnie są narzędziem umożliwiającym szczypanie i łaskotanie pasażerów przedniego rzędu z poziomu tylnej kanapy. Gdy odkryją to wasze dzieci... szkoda gadać. Dla osoby mierzącej ponad 180 cm wzrostu miejsca w drugim rzędzie nie ma za wiele. Nad głową jeszcze "jak cię mogę", ale przez konstrukcje kubełkowych foteli nie zostaje go dużo na kolana. Pojemność przestrzeni ładunkowej różni się w zależności od wersji napędowej - wariant benzynowy oferuje od 415 do 1280 litrów, elektryczny od 400 do 1265 litrów.

Zdjęcie Alfa Romeo Junior / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Nowa Alfa Romeo Junior - silniki i osiągi

Nowa Alfa Romeo Junior występuje zarówno w wersji spalinowej (Ibrida) jak i dwóch odmianach elektrycznych (Elettrica). Spalinowy wariant napędza benzynowy, 3-cylindrowy silnik o pojemności 1,2 litra, wspierany przez 48-woltowy układ miękkiej hybrydy o mocy 28 KM. Łączna moc układu to 136 KM i 230 Nm momentu obrotowego. Całość trafia na przednią oś za pośrednictwem dwusprzęgłowej przekładni 6-biegowej (eDCT6). Czas przyspieszenia od 0 do 100 km/h wynosi 8,9 sekundy, a prędkość maksymalna jest ograniczona elektronicznie do 206 km/h.

Zdjęcie Alfa Romeo Junior / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Wersje elektryczne są dwie - w słabszej synchroniczny motor zamontowany na przedniej osi generuje moc 156 KM, a w mocniejszej 240 KM. Obydwa warianty oferują taki sam maksymalny moment obrotowy – 260 Nm – i są zasilane litowo-jonową baterią o pojemności 54 kWh brutto (51 kWh netto). Jedną i drugą odmianę naładujemy prądem stałym (DC) o maksymalnej mocy 100 kW. Od 20 do 80 proc. cały proces powinien zająć niecałe 30 minut.

W cyklu mieszanym słabszy wariant oferuje od 398 do 410 km zasięgu, zaś w cyklu miejskim od 582 do 592 km. Wartości dla 240-konnej wersji nie zostały jeszcze ogłoszone, jednak mając na uwadze, że w mocniejszym wydaniu standardem są 20-calowe felgi (zamiast 18-calowych), zużycie energii z pewnością będzie większe.

Alfa Romeo Junior - dane techniczne Wersja MHEV 1.2 136 KM BEV 54 kWh 156 KM BEV 54 kWh 240 KM Długość 4173 mm 4173 mm 4173 mm Szerokość 1781 mm 1781 mm 1781 mm Wysokość 1539 mm 1532 mm 1505 mm Rozstaw osi 2557 mm 2562 mm 2562 mm Poj. bagażnika 415-1280 l 400-1265 l 400-1265 l Silnik 3-cylindrowy, benzynowy elektryczny, synchroniczny elektryczny, synchroniczny Skrzynia biegów 6-biegowa, automatyczna 1-biegowa 1-biegowa Moc (KM) 136 KM 156 KM 240 KM Moment obrotowy (Nm) 230 Nm 260 Nm 260 Nm Poj. akumulatora - 54 kWh brutto (51 kWh netto) 54 kWh brutto (51 kWh netto) Maks. moc ładowania (DC) - 100 kW 100 kW Masa własna (kg) 1305 kg 1545 kg 1560 kg Maks. masa przyczepy (kg) 1100 kg - - 0-100 km/h (s) 8,9 s 9,0 s - Prędkość maks. (km/h) 206 km/h 150 km/h -

Zdjęcie Alfa Romeo Junior / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Nowa Alfa Romeo Junior - ceny w Polsce

Krótko przed światową premierą nowego crossovera o jego cenach wypowiedział się sam Carlos Tavares, prezes koncernu Stellantis. W rozmowie z Automotive News zdradził, że przeniesienie produkcji do Polski pozwoli obniżyć cenę samochodu o 10 tys. euro (ok. 43 tys. zł). Na ile finalnie wyceniono Alfę Romeo Junior?

Na polskim rynku włoska nowość startuje od 129 600 zł. Tyle zapłacimy za spalinowy wariant “Ibrida" w podstawowej wersji wyposażenia. Droższa odmiana “Ibrida Speciale" kosztuje 10 tys. złotych więcej. Za elektryczną, 156-konną odmianę “Elettrica" trzeba zapłacić co najmniej 173 200 zł. Dopłata do wyższej wersji “Elettrica Speciale" również wynosi 10 tys. złotych. Topowa i zarazem mocniejsza odmiana “Elettrica Veloce" (240 KM) została wyceniona na 215 200 zł.

Alfa Romeo Junior - ceny w Polsce Wersja MEV 1.2 136 KM BEV 54 kWh 156 KM BEV 54 kWh 240 KM Ibrida od 129 600 zł Ibrida Speciale od 139 600 zł Elettrica od 173 200 zł Elettrica Speciale od 183 200 zł Elettrica Veloce od 215 200 zł

Zdjęcie Alfa Romeo Junior / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

W ofercie znajduje się pięć wzorów felg aluminiowych w rozmiarach 17, 18 i 20-cali, a także sześć kolorów nadwozia. Do wyboru są trzy lakiery metalizowane tj. szary “Arese", szary “Scala" i niebieski “Navigli", dwa lakiery pastelowe tj. biały “Sempione" i czarny “Tortora", oraz lakier specjalny, czerwony “Brera". Każdy kolor można połączyć za dopłatą z czarnym dachem.

Nowa Alfa Romeo Junior - w ciemno złożono już 100 zamówień

W 2024 roku importer chce sprzedać w Polsce ok. dwóch tysięcy samochodów. Zgodnie z założeniami planu 15 proc. tej puli będzie stanowić Giulia (300 aut), 40 proc. Stelvio (800 aut), 30 proc. Tonale (600 aut), a 10 proc. nowy Junior (200 aut). Pozostałe 5 proc. mają stanowić auta spod znaku czterolistnej koniczyny, czyli ponad 500-konne sportowe odmiany Quadrifoglio modeli Giulia oraz Stelvio.

Zdjęcie Alfa Romeo Junior / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Nowy mieszczuch mierzy siły na zamiary i wiele wskazuje na to, że spełni postawiony sobie cel. Zamówienia na nowy model otworzono bowiem w ostatnich dniach maja br., a już na tę chwilę - jak przekazał Marek Kisz, dyrektor Alfa Romeo Polska - zostało złożonych 100 zamówień. Chętniej wybierane są te wyższe wersje wyposażenia i o dziwo do tej pory zamówiono więcej wariantów elektrycznych (60 aut), niż spalinowych (40 aut).

Ciężko jednak wierzyć, że ten trend się utrzyma. Zwłaszcza, że w pierwszym kwartale przyszłego roku do oferty dołączy druga wersja benzynowa z dopiskiem “Q4", oferująca napęd na wszystkie koła. Napęd na tylnej osi, podobnie jak w przypadku Jeepa Avengera 4xe, będzie realizowany za pomocą dodatkowego silnika elektrycznego.

Zdjęcie Alfa Romeo Junior / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Zdjęcie Alfa Romeo Junior / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Zdjęcie Alfa Romeo Junior / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Zdjęcie Alfa Romeo Junior / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Zdjęcie Alfa Romeo Junior / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL

Zdjęcie Alfa Romeo Junior / Jan Guss-Gasiński / INTERIA.PL