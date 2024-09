Chiński potentat, którego polscy kierowcy mogą kojarzyć ze sprzedawanymi u nas modelami Dolphn, Seal i Seal U, zdaje sobie sprawę, że nie wszyscy klienci są zainteresowani samochodami elektrycznymi. Dlatego wciąż stawia też na napędy spalinowe. By zwiększać zasięgi swoich pojazdów i zmniejszać emisję CO2, od lat rozwija napędy hybrydowe. Jego najnowszym osiągnięciem jest technologia DM-i, którą wykorzysta m.in. w nowym SUV-ie - modelu Sealion 05 DM-i.



Zdjęcie Wymiarami nowy model BYD konkuruje np. ze Skodą Kodiaq / materiały prasowe

Sea Lion 05 DM-i to najtańszy SUV BYD

Nowy model ma być tańszy od kosztującego u nas 190 tys. zł Seala U. I wciąż będzie sporym autem - według chińskich źródeł ma 4,71 metra długości, a rozstaw jego osi to 2712 mm. To wymiary plasujące go w bezpośredniej konkurencji do np. Skody Kodiaq.

Sea Lion 05 DM-i nie ma się też czego wstydzić w kwestii wyglądu - ma nowocześnie zaprojektowane nadwozie, z detalami podnoszącymi atrakcyjność wizualną, takimi jak efektowna, chromowana osłona chłodnicy, czy belka świetlna łącząca tylne lampy.



Zdjęcie BYD Sea Lion 05 nie odstaje stylizacją od współczesnych konkurentów / materiały prasowe

Dwa tysiące kilometrów na jednym tankowaniu

Jednak tym, co robi największe wrażenie, jest zasięg tego samochodu. BYD stosuje już technologię DM-i w modelach Qin L i Seal 06. Wykorzystuje w nich swój silnik o pojemności 1,5 litra, mocy 100 KM i 215-konny silnik elektryczny o oznaczeniu EHS160. W zależności od wersji, łączy je z baterią o pojemności 10,1, albo 15,9 kWh - oczywiście mowa o ładowanych z gniazdka wariantach plug-in. Według danych technicznych, taka konfiguracja pozwala na uzyskanie średniego zużycia paliwa 2,9 l/100 km (wg normy NEDC) i zużycia energii 10,7 kWh na 100 km (wg normy CLTC). Łączony zasięg napędu hybrydowego to według chińskiej normy CLTC aż 2100 km.

W przypadku Sea Liona 05 w zestawie wykorzystana zostanie bateria o jeszcze większej pojemności - 18,3 kWh, dzięki czemu SUV również powinien chwalić się imponującymi przebiegami na jednym tankowaniu. Według serwisu CarNewsChina może to być nawet 2 tys. km. Technologia ta jest na tyle udana, że zainteresowała się nią nawet Toyota - Japończycy chcą wykorzystać DM-i w swoich kolejnych modelach.

Zdjęcie BYD Sea Lion 05 będzie sprzedawany jako hybryda plug-in / materiały prasowe

Czy BYD Sea Lion jest sprzedawany w Polsce?

Niestety, na dziś nie podano, czy model ten będzie sprzedawany poza rynkiem chińskim. Producent nie pochwalił się też jego ceną. Jednak patrząc na aspiracje BYD do zwiększania swoich wpływów w innych częściach świata, można oczekiwać, że firma będzie chciała tym modelem podbić również inne rynki. Szczególnie uwzględniając fakt unijne obciążenia samochodów elektrycznych z Chin dodatkowymi cłami, którymi póki co nie objęto aut z konwencjonalnymi rodzajami napędu.