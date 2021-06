Porsche 911 GT3 z manualem zakazane w Kalifornii!

Złośliwi powiedzą, że to pewnie w obawie przed tym, żeby Amerykanie nie zrobili sobie krzywdy. Prawda jest jednak inna, choć również kuriozalna.

Porsche 911 GT3

Pierwsza jazda Porsche 911 GT3 - udoskonalić doskonałe

Wraz z premierą 911 GT3 poprzedniej generacji (991), Porsche zdecydowało się na kontrowersyjny ruch - jedyną dostępną skrzynią było 7-biegowe PDK. Decyzja zrozumiała, ponieważ przekładnie automatyczne (a właściwie sekwencyjne) są czymś normalnym w autach wyścigowych. Najbardziej torowa odmiana 911 wpisywała się w te realia, a do tego była szybsza, niż gdyby miała manuala. Purystom się to jednak nie spodobało i po pewnym czasie ręczna przekładnia trafiła do oferty.

Obecnie wszystkie odmiany 911 standardowo oferowane są z automatem, a manual występuje w nich jako bezpłatna opcja (wraz z nią otrzymujemy pakiet Sport Chrono, co w pewnym stopniu uzasadnia brak różnicy w cenie). Tak samo wygląda to w przypadku nowego GT3, ale jest jeden rynek, gdzie pojawił się wyjątek. Mowa o Kalifornii, gdzie sprzedaż modelu z manualną skrzynią została odwołana.



Problemem okazały się normy dotyczące hałasu w czasie jazdy, a konkretnie opieszałość miejscowych urzędników. We wspomnianym stanie nadal obowiązują regulacje, które wprowadzono w 1992 roku i zakładały jednie istnienie samochodów z czteroma bądź pięcioma biegami. Oczywisty absurd takiego stanu rzeczy zauważono już dawno, przygotowano nową procedurę pomiarową, ale od maja 2020 roku oczekuje ona na wprowadzenie. Póki co się nie doczekała.



Porsche 911 GT3

Jak można wnioskować, inżynierowie Porsche opracowywali GT3 z myślą o tym, aby przeszło pomyślnie test na najwyższym, szóstym biegu (swoją drogą to ciekawe, że nie jest to skrzynia siedmiobiegowa, jak w innych odmianach). Ponieważ ta wersja do cichych nie należy, zamierzano zapewne zaliczyć badanie "na styk". Nowa procedura nie weszła jednak w życie, a auto na piątym biegu jest zbyt głośne, by otrzymać homologację.



Osoby które zdążyły już zamówić 911 GT3 z manualem, otrzymają telefon od pracownika Porsche. Ma on "wyjaśnić im sytuację" i zaproponować możliwe rozwiązania. Najbardziej oczywistym jest przejście na PDK, choć zawsze pozostaje opcja wyboru innej wersji lub... Caymana GT4, który też ma 4-litrowy, wolnossący silnik i skrzynię manualną.