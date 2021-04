Nowy Nissan Qashqai z polskimi cenami

Trzecia generacja corssovera Nissana debiutuje w Polsce z dwoma odmianami silnika benzynowego. Diesle nie będą dostępne, a hybryda pojawi się w późniejszym terminie.

Qashqai nowej generacji dostępny jest z dwoma wersjami silnika 1.3 DIG-T - o mocy 140 KM i z manualną skrzynią oraz 158 KM i z CVT. Do wyboru jest pięć poziomów wyposażenia.

Podstawowa wersja Visia, która oferowana jest w cenie od 98 800 zł, za którą otrzymamy m.in. szereg zaawansowanych systemów bezpieczeństwa i wspomagania kierowcy, wśród których warto wymienić: hamulec awaryjny z funkcją wykrywania pieszych i rowerzystów, asystenta przejazdu przez skrzyżowanie i zmiany pasa ruchu, inteligentny tempomat, systemy rozpoznawania znaków drogowych i ostrzegania przed kolizją, czujniki martwego pola, tylne czujniki parkowania czy system eCall. Komfort zapewnią przednie reflektory Bi-LED, elektrycznie regulowane lusterka, elektrycznie sterowane szyby, klimatyzacja, wielofunkcyjna kierownica, zegary z kolorowym 7-calowym wyświetlaczem TFT oraz system audio z 4 głośnikami.

Nissan Qashqai w wyposażeniu Acenta dostępny jest od 116 900 zł. Różni się od wersji podstawowej przed wszystkim 17-calowymi obręczami kół ze stopu metali lekkich, elektrycznie składanymi lusterkami bocznymi i systemem bezkluczykowym. Oprócz tego na pokładzie znalazła się automatyczna dwustrefowa klimatyzacja, kamera cofania, wycieraczki z czujnikiem deszczu oraz elektryczna regulacja odcinka lędźwiowego.

N-Connecta to trzeci poziom wyposażenia oferowany w modelu Qashqai. Tu ceny rozpoczynają się od 125 000 zł. Wyróżnia go system kamer 360° z funkcją wykrywania obiektów ruchomych, cyfrowe zegary z wyświetlaczem o przekątnej 12,3 cala, nawigacja NissanConnect z 9-calowym ekranem, automatycznie ściemniane lusterko wsteczne, nastrojowe oświetlenie konsoli centralnej, gniazda USB (typu C) z przodu i z tyłu oraz 18-calowe obręcze kół ze stopu metali lekkich. Dla podróżujących czy rodzin z dziećmi przyda się udogodnienie w postaci ruchomej podłogi bagażnika z uchwytami mocowania bagażu. Wersję te można dodatkowo spersonalizować dodając do niej np. panoramiczne okno dachowe, relingi czy 10,8-calowy wyświetlacz head-up.

Tekna to jeden z najwyższych poziomów wyposażenia w ofercie Nissana. Tu ceny modelu Qashqai zaczynają się od 140 900 zł. W porównaniu do trzech poprzednich, ta wersja oferuje 19-calowe obręcze kół ze stopu metali lekkich, światła LED, bezdotykowe otwieranie klapy bagażnika, relingi i panoramiczne okno dachowe. Wymagający użytkownicy docenią półskórzaną tapicerkę do wyboru w ciemnym lub jasnym kolorze, a także zaawansowany system wspomagania kierowcy ProPILOT z Navi-Link. Do tej wersji domówić można system audio BOSEz 10 głośnikami.

Tekna+ to najwyższa możliwa wersja wyposażenia z cenami zaczynającymi się od 153 900 zł. System I-Key zapamiętuje ustawienia foteli (8-kierunkowa regulacja) i lusterek, nagłośnienie to system audio BOSE z 10 głośnikami, skórzana tapicerka wykonana jest ze skóry Nappa, a dodatkowo siedzenia kierowcy i pasażera posiadają funkcję masażu z trzema trybami do wyboru, a felgi mają 20 cali.