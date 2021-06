Nowe Audi RS3 przekaże moc tylko na tył i będzie driftować!

Kolejna odsłona niemieckiego hot hatcha ma ponownie być najszybszym modelem w klasie, ale także dającym najwięcej frajdy z jazdy.

Audi od lat prowadzi wyrównaną walkę z Mercedesem o to, kto ma najszybszego hot hatcha w gamie. Obecnie górą jest A 45 S, które generuje aż 421 KM i przyspiesza do 100 km/h w 3,9 s. Niedługo się to jednak zmieni, wraz z premierą nowego RS3. Tak jak poprzednik napędzane będzie 5-cylindrowym silnikiem 2.5 TFSI (Mercedes ma tylko dwa litry) i niestety wcale nie mocniejszym. Do dyspozycji będzie nadal 400 KM, a wzrósł jedynie maksymalny moment obrotowy, wynoszący 500 Nm (+20 Nm).

Pomimo tego nowe RS3 ma być szybsze i przyspieszać do 100 km/h w 3,8 s, ponownie pokonując w tej kwestii Mercedesa. Na liście opcji znajdziemy możliwość przesunięcia limitera prędkości do 290 km/h (w poprzedniku o 10 km/h mniej).



Auto standardowo oferowane będzie z 7-biegową przekładnią S tronic oraz napędem na wszystkie koła. Ten drugi wymaga jednak szerszego omówienia, ponieważ nie będzie to klasyczne dla Audi A3 rozwiązanie ze sprzęgłem Haldex. Przy tylnej osi znajdziemy bowiem dwa sprzęgła wielopłytkowe, które mogą niezależnie rozdzielać moc między kołami i całość może trafić tylko na jedno z nich.



Sposób pracy napędu quattro w nowym RS3 będzie zależny od wybranego trybu jazdy. W Efficiency oraz Comfort moc przekazywana jest na obie osie, ale faworyzowana jest przednia. Przy ustawieniu Auto rozdział jest równy, podczas gdy w Dynamic moc dociera na przednie koła, tylko jeśli tylne sobie nie radzą. Z kolei tryb RS Performance zestrojony jest z myślą o jeździe torowej na semi slickach i żongluje mocą tak, żeby auto prowadziło się jak najbardziej neutralnie. Jest też RS Torque Rear, który jak sama nazwa wskazuje, przesyła nawet sto procent mocy na tylną oś, pozwalając na driftowanie.



Oprócz tych informacji, Audi podzieliło się także sporą dawką zdjęć nowego RS3 w wersji hatchback oraz sedan. Jest też film, na którym widać, jak auto radzi sobie na torze. Premiera modelu ma się odbyć w lipcu.