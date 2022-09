Mercedes GLC otrzyma nowe wersje silnikowe

Od lipca tego roku można już składać zamówienia na nową generację Mercedesa GLC. Chociaż początkowo auto debiutowało w dwóch wersjach benzynowych i jednej wysokoprężnej, już niebawem gama jednostek się powiększy. Do trzech wspomnianych silników, pracujących w układzie mild hybrid dołączą m.in. hybrydy plug-in.

Paleta napędów dostępnych w nowym GLC obejmuje 4-cylindrowe silniki benzynowe i wysokoprężne, oferowane z układem miękkiej hybrydy lub jako hybrydy plug-in.

Silniki wysokoprężne

Jednostki wysokoprężne OM 654 M z rozrusznikoalternatorem drugiej generacji oraz 48-woltową instalacją elektryczną współpracują z niewielką jednostką elektryczną, która zapewnia do 17 kW dodatkowej mocy. Skuteczne oczyszczanie spalin odbywa się dzięki połączeniu katalizatora NOx, filtra cząstek stałych DPF oraz dwóch katalizatorów SCR.

Reklama

Warianty GLC 220 d 4MATIC oraz GLC 300 d 4MATIC zapewniają odpowiednio 197 oraz 269 KM maksymalnej mocy. Ceny modeli zaczynają się od 249 900 złotych.

Mercedes GLC drugiej generacji 1 / 12 Mercedes GLC Źródło: udostępnij

Silniki benzynowe

Układy benzynowe M 254 z ISG drugiej generacji łączą wszystkie innowacje modułowej rodziny 4- i 6-cylindrowych jednostek benzynowych i wysokoprężnych Mercedes-Benz. ISG zapewnia do 17 kW dodatkowej mocy oraz do 200 Nm dodatkowego momentu obrotowego i umożliwia realizację hybrydowych funkcji napędu, takich jak wspomaganie podczas przyspieszania, rekuperacja oraz "żeglowanie". Segmentowa turbosprężarka o podwójnym przepływie została całkowicie przeprojektowana, aby zapewnić żywsze reakcje. Stanowi ona wynik współpracy działu rozwoju turbosprężarek Mercedes-Benz z inżynierami zespołu Formuły 1 Mercedes-AMG Petronas.

W przypadku silników benzynowych odmiany GLC 200 4MATIC oraz GLC 300 4MATIC zapewniają 204 oraz 258 KM maksymalnej mocy. Ceny rozpoczyna kwota 240 100 złotych.

Zdjęcie Mercedes-Benz GLC otrzyma nowe wersje silnikowe / materiały prasowe

Hybrydy plug-in

GLC będzie także dostępny z czwartą generacją hybrydowego napędu plug-in na trzech poziomach mocy, z bardziej kompaktowym układem wysokiego napięcia. Szczytowy moment obrotowy 440 Nm silnika elektrycznego jest dostępny praktycznie od zera, co zapewnia dużą zwinność podczas ruszania i umożliwia dynamiczną jazdę. W trybie w pełni elektrycznym można poruszać się do prędkości 140 km/h. Wysokonapięciowy akumulator o pojemności 31,2 kWh ma wewnętrzny układ chłodzenia i na życzenie może być szybko ładowany prądem stałym (DC), z mocą do 60 kW. Standardowa ładowarka AC pozwala na ładowanie baterii prądem przemiennym z mocą 11 kW.

Modele GLC 300 e 4MATIC, GLC 400 e 4MATIC oraz GLC 300 de 4MATIC zapewniają kolejno 313, 381 oraz 335 KM mocy systemowej. Na obecną chwilę ceny hybryd plug-in nie zostały jeszcze ustalone.

Producent zapewnia także, że wszystkie warianty nowego GLC wyposażono w najnowszy napęd na cztery koła 4MATIC.

***