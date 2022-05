Mercedes GLC na pierwszym zdjęciu. Co już wiemy o niemieckim SUVie?

Mercedes GLC 2022 - co o nim wiemy?

Mercedes GLC debiutował na rynku w 2015 roku, jako następca GLK. Auto pod wieloma względami bazowało na klasie C i podobnie będzie w przypadku drugiej generacji. Po rozjaśnieniu pierwszego, udostępnionego przez producenta zdjęcia, naszym oczom ukazuje się tył ze światłami mocno przypominającymi inne SUVy marki - szczególnie GLE.

Jeśli chodzi o wnętrze, to dowiedzieć się możemy tylko tego, że jest ono "luksusowe", a umieszczony w nim system multimedialny MBUX, "wszechstronny". Zaryzykujemy podejrzenie, że nowe GLC, podobnie jak poprzednik, przejmie deskę rozdzielczą z klasy C, co oznacza między innymi 12,3-calowy ekran wskaźników oraz centralny wyświetlacz o przekątnej 11,9 cala, umieszczony niżej, dla łatwiejszej obsługi dotykowej.

Mercedes wspomina również, że w gamie jego nowego SUVa znajdzie się hybrydowa odmiana, mogąca przejechać ponad 100 km na jednym ładowaniu. Obstawiamy więc, że będzie to układ ten sam co w C 300 e, a to oznacza 2-litrowy silnik benzynowy oraz 313 KM mocy systemowej.

Premiera Mercedesa GLC 2022

Światowa premiera Mercedesa GLC drugiej generacji, odbędzie się 1 czerwca i będzie ją można śledzić w internecie. Producent podkreśla, że będzie miała ona całkowicie nową formułę:

Cyfrowa światowa premiera bazuje na zupełnie nowym pomyśle filmowym. Zapewnia rozrywkowe, zakulisowe spojrzenie na cyfrowe premiery produktów. Widz doświadczy w nim najważniejszych cech nowego GLC, jako obserwator przygotowań na planie filmowym. Znajdzie się na nim pełen pasji, ale lekko zdezorientowany, reżyser, nadgorliwy zespół oraz sprytny kierowca Formuły 1.

