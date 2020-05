Kuzyni Toyoty Yaris z różnych stron świata

W Europie małe miejskie auta kojarzą się przede wszystkim z hatchbackami, jednak na całym świecie pod względem rodzajów nadwozia, wymiarów i kształtów segment B tylko trochę ustępuje uniwersalnej klasie kompaktów. Można się o tym przekonać, przeglądając gamę modelową Toyoty na całym świecie.

Do polskich salonów wchodzi właśnie czwarta generacja Toyoty Yaris, modelu który stanowi jeden z filarów japońskiej marki na europejskim rynku. To, że Yaris jest hatchbackiem, to oczywiście nie przypadek, lecz odpowiedź na upodobania europejskich kierowców, którzy w głównej roli w segmencie B widzą właśnie ten typ nadwozia. Co prawda w ostatnich latach w klasie subkompaktowych aut rozpychają się crossovery, czego przykładem jest nowy B-SUV Yaris Cross, ale i tak trudno to porównywać do bogactwa typów nadwozia w segmencie C.

Jeśli jednak wychylić się trochę poza europejski horyzont, okazuje się, że na innych kontynentach subkompaktowe auta mogą zaskakiwać różnorodnością. Świadczy o tym również globalna gama modelowa Toyoty. Oto samochody segmentu B japońskiej marki z rynków całego świata.

Pierwsza hybryda w wersji subkompaktowej

Czy wiecie, że hybrydowa rewolucja rozpoczęła się w segmencie B? Yaris pierwszej generacji został zbudowany na bazie modelu Echo, czyli występującego poza Europą Yarisa sedana. Dopiero druga generacja Priusa przyjęła rozpoznawalną na całym świecie formę kompaktowego liftbacka, kontynuowaną przez trzecią i czwartą generację. Kiedy jednak Prius stał się kompaktem, powstała luka, którą zapełnił Prius C, w Japonii znany jako Aqua.



Obecnie Prius C z wielu rynków został wycofany, gdyż zastąpił go nowy hybrydowy Yaris, ale w Japonii Aqua jest jeszcze cały czas dostępna, równolegle z Yarisem. Aqua to 4-metrowy hatchback ze 100-konnym napędem hybrydowym trzeciej generacji, opartym na silniku 1.5 o mocy 73 KM, który współpracuje z 60-konnym silnikiem elektrycznym (MG2) oraz jeszcze jednym silnikiem-generatorem (MG1). Napędzający przednią oś układ dwóch motorów elektrycznych, silnika benzynowego, jednostki sterującej PCU (czyli komputera), przekładni planetarnej i baterii trakcyjnej to charakterystyczna budowa każdego napędu hybrydowego Toyoty, stosowana od pierwszego Priusa. Na marginesie warto wspomnieć, że w hybrydowym napędzie AWD-i jest ona rozbudowana o jeszcze jeden silnik elektryczny przy tylnej osi. Tego rodzaju napęd na 4 koła znajdziemy m.in. w RAV4 Hybrid ADW-i.

Subkompaktowe sedany

Na amerykańskim rynku również występuje Yaris, jednak jest to zupełnie inny samochód niż w Europie czy Japonii. Oferowany w USA Yaris z nadwoziem sedan i hatchback został opracowany wspólnie z Mazdą jako bliźniak Mazdy 2. Zarówno sedan o długości 435 cm, jak i 410-centymetrowy hatchback są oferowane z jednym 1,5-litrowym silnikiem. W Kanadzie dostępna jest tylko wersja hatchback, zaś w Meksyku wersja sedan o nazwie Yaris R. Co ciekawe, na meksykańskim rynku jest oferowany także zupełnie inny, tańszy Yaris z nadwoziem sedan i hatchback - jest to pochodzący z Azji Yaris ATIV, spokrewniony z Toyotą Vios.

Subkompaktowy sedan Vios w Chinach ma także wersję hatchback zwaną Vios FS. Model jest szeroko rozpowszechniony w Azji i produkowany w aż 7 różnych azjatyckich fabrykach Toyoty - od Chin po Indonezję. Czterodrzwiowe auto o długości 4 425 mm może być napędzane różnymi silnikami 1.3 i 1.5, w zależności od rynku.

Dużo mniejszy od Viosa Etios jest produkowany w Indiach i Brazylii, a jego występowanie można wytropić na kilku kontynentach - w Azji, Ameryce Południowej czy RPA. Sedan ma długość 4 265 mm, a hatchback 3 775 mm, zaś gama silników obejmuje jednostki benzynowe 1.2 i 1.5 oraz diesla o pojemności 1.4. Z kolei w Brazylii Etios jest oferowany z alternatywnymi silnikami 1.5 Flex i 1.2 Flex, które mogą zużywać benzynę, etanol lub ich mieszankę.

Subkompaktowe kombi Toyoty

Ciekawym modelem w gamie Toyoty jest Probox o kanciastej sylwetce kombi, sprzedawany jako auto osobowe lub niski dostawczy van (wysokość 1525 mm). Auto produkowane jest i oferowane w Japonii jako przedstawiciel bogatej gamy użytkowych modeli marki. Ma długość 4 195 mm i dostępny jest w wersji hybrydowej opartej na silniku 1.5 oraz z benzynowym silnikiem 1.5 z napędem na przód oraz na obie osie.

Subkomapktowe minivany

Być może niektórzy pamiętają jeszcze minivana Yarisa Verso, czyli większego i pojemniejszego Yarisa pierwszej generacji. Model ten, choć nie grzeszył urodą, miał wiele zalet - na przykład bardzo niski próg załadunku i łatwość przystosowania do transportu osoby niepełnosprawnej na wózku. Od zakończenia jego produkcji minęło 15 lat i od tamtej pory w Europie nie słyszeliśmy już o modelu Toyoty z tego segmentu. W zamian w gamie marki pojawiła się Corolla Verso, a potem samodzielny kompaktowy minivan - Toyota Verso.

Tymczasem oferta minivanów segmentu B Toyoty jest całkiem rozbudowana - ale na innych kontynentach. Należą do niej modele Sienta, Porte, Spade, Avanza i Calya.

Sienta jest produkowana na platformie B w Japonii i Indonezji, a w sprzedaży jest dostępna w Japonii i Azji Południowo-Wschodniej. Ma długość 4,2 metra, a wybór napędów obejmuje hybrydę 1.5 oraz silnik benzynowy 1.5. Na tej samej platformie B powstały także Porte i Spade, dwa inne maluchy Toyoty na japoński rynek. Mają długość 3 995 mm i 1,5-litrowe silniki benzynowe.

Avanza jest produkowana w Indonezji na azjatyckie rynki. Jest to bliźniaczy model Daihatsu Xenia o długości 4 140 lub 4 200 mm, z benzynowymi silnikami 1.3 i 1.5. Minivan Toyota Calya to również wynik współpracy z Daihatsu. Ma długość od 4 070 mm i benzynowy silnik 1.2 o mocy 88 KM.

Subkompaktowe SUV-y

W przyszłym roku m.in. w Europie zadebiutuje Yaris Cross, dzięki któremu Toyota wejdzie na coraz popularniejszy rynek B-SUV. Nowy model ma zupełnie inną stylistykę niż Yaris, z którym dzieli platformę GA-B i napęd hybrydowy 1.5 czwartej generacji. Jest też od niego wyraźnie dłuższy (4180 mm) i wyższy (1560 mm). Hybrydowy Yaris Cross o mocy 116 KM ma zwiększony prześwit i inteligentny napęd na cztery koła AWD-i, co tylko potwierdza, że pomimo niewielkich rozmiarów jest to pełnokrwisty SUV, a nie podrasowana stylistycznie wersja miejskiego Yarisa.

Co ciekawe, w japońskiej gamie Toyoty już od 2019 roku znajduje się subkompaktowy SUV. Jest to Toyota Raize, bliźniaczy model Daihatsu Rocky. Marka Daihatsu, należąca w 100% do Toyoty, zaadaptowała architekturę Toyota New Global Architecture (TNGA) na potrzeby małych aut, tworząc platformę DNGA, czyli Daihatsu New Global Architecture. Na tej modułowej płycie podłogowej został zbudowany między innymi właśnie crossover Toyota Raize. Samochód o długości 3 995 mm jest napędzany 1-litrowym silnikiem benzynowym o mocy 98 KM, sparowanym z automatyczną skrzynią CVT.

Czy Toyota zbuduje małe sportowe coupe?

Coupe to typ nadwozia, którego bardzo brakuje w gamie Toyoty w segmencie B. Co prawda ostatnie lata pokazują, że Toyota coraz bardziej interesuje się autami sportowymi, czego dowodzi niedawna premiera flagowej Supry, która w ubiegłym roku dołączyła do kompaktowego GT86. Nie można zatem wykluczyć, że w przewidywalnym czasie dołączy do nich mniejszy kuzyn.

Zapowiedzią małego sportowego coupe był koncepcyjny S-FR, który Toyota pokazała na Tokyo Motor Show w 2015 roku. S-FR otrzymał konstrukcję, której Toyota jest wierna od samego początku, czyli od legendarnego Sports 800. Chodzi oczywiście o połączenie silnika z przodu i napędu na tył. W tym wypadku jest to 4-cylindrowy rzędowy silnik 1.5 z bezpośrednim wtryskiem paliwa, o mocy 132 KM i 148 Nm momentu obrotowego.

Choć los Toyoty S-FR nie jest znany, japońska marka nie zaniedbuje rynku sportowych samochodów, również tych najmniejszych. W 2017 roku Toyota wprowadziła na rynek nową serię GR (Gazoo Racing), w której do dziś należy już kilkanaście usportowionych modeli. Znalazł się wśród nich hot hatch Yaris GRMN z 2017 roku (oparty na Yarisie 3. generacji) oraz nowy, 261-konny GR Yaris z napędem 4x4, a na japońskim rynku także Aqua GR Sport i bardzo ciekawy, mało znany u nas model - Copen GR Sport. Jest to roadster o długości 3 395 mm, należący do popularnej w Japonii klasy kei car.