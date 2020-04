Hyundai Veloster N - teraz także ze skrzynią dwusprzęgłową

Oryginalny hot hatch Hyundaia zyskał możliwość zamówienia go z automatyczną, dwusprzęgłową przekładnią, która, jak przystało na konstrukcję tego typu, poprawia jego osiągi.

Zdjęcie Hyundai Veloster N / Premiery Hyundai Veloster w nowej odsłonie

Hyundai opracował skrzynię biegów N DCT, by zapewnić wrażenia, jak w przypadku manualnej skrzyni biegów oraz wygodę automatycznej. Dzięki przekładni N DCT nowy Veloster N może przyspieszyć od 0 do 100 km / h w 5,6 sekundy czyli o 0,5 sekundy szybciej niż odpowiednik ze skrzynią manualną.

Reklama

Tak dobry wynik to efekt kilku czynników. Na przykład opcja N Grin Shift zwiększa moment obrotowy o 7 procent z 353 do 378 Nm, umożliwiając chwilowe zwiększenie ciśnienia doładowania przez 20 sekund. Natomiast funkcja N Power Shift włącza się, gdy samochód podczas przyspieszania ma przepustnicę otwartą w ponad 90 procentach. Dzięki temu złagodzony zostaje spadek momentu obrotowego spowodowany zmianą biegu w celu zapewnienia maksymalnej mocy na koła. Daje to kierowcy poczucie dynamicznego przyspieszania podczas zmiany biegów. N DCT jest również wyposażona w N Track Sense Shift, który rozpoznaje, kiedy warunki na drodze są optymalne do dynamicznej jazdy i aktywuje się automatycznie, wybierając odpowiednie biegi oraz czas zmiany, aby zapewnić optymalne osiągi. Wszystkie powyższe funkcje można skonfigurować za pomocą centralnego ekranu.

Zdjęcie Hyundai Veloster N /

Obok posiadania takich funkcji, jak Rev Matching, Launch Control i Overboost, Veloster N automatycznie wyczuwa styl jazdy kierowcy, a także warunki drogowe w celu dobrania odpowiednich punktów zmiany biegów. Na przykład, jeśli samochód jedzie w dół, samochód zastosuje hamowanie silnikiem, aby zmniejszyć ryzyko przegrzania hamulców. Jeśli kierowca postanowi wybrać się na tor wyścigowy, samochód wykorzysta pełne spektrum dostępnych obrotów silnika, aby zapewnić najlepsze osiągi.

Zdjęcie Hyundai Veloster N /

Klienci mogą również wyposażyć nowego Velostera N w fotele kubełkowe N Light Sports, wykończone tapicerką z alcantary. Fotele te są cieńsze i ważą około 2 kg mniej niż standardowe siedzenia. Jak wskazuje na to nazwa, fotele kubełkowe N Light Sports mają podświetlane logo N w górnej części oparcia.