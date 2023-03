Hyundai Kona Electric. Dane techniczne i zasięg przestały być tajemnicą

Spis treści: 01 Elektryczny Hyundai Kona. Jaka moc?

Hyundai Kona został zaprezentowany pod koniec 2022 roku. W przeciwieństwie do większości oferowanych aut, które dostępne są w różnych wersjach napędowych, Kona nowej generacji została zaprojektowana jako auto elektryczne. Dopiero później dostosowano go do odmiany z silnikiem spalinowym. Teraz koreańska marka podała, jakich osiągów możemy spodziewać się w przypadku wariantu elektrycznego.

Elektryczny Hyundai Kona. Jaka moc?

Nabywcy nowej Kony w odmianie elektrycznej będą mieli do wyboru dwie wersje. W standardzie samochód będzie oferowany z akumulatorem o pojemności 48,4 kWh i będzie dysponować mocą 156 KM.

Wersja Long Range dostępna będzie z akumulatorem o pojemności 65,4 kWh. Generowana moc ma wynosić 218 KM, a deklarowany zasięg na jednym ładowaniu - 490 km. Niezależnie od tego, jaką wersję wybierzemy, moment obrotowy będzie wynosił 255 Nm.

Elektryczny Hyundai Kona. Generator prądu

Hyundai nie podał szczegółów na temat ładowania. Wiadomo jedynie, że pojazd wyposażony jest w instalację elektryczną pracującą z napięciem 400 V, a naładowanie akumulatora ma, zdaniem koreańskiego producenta, zająć 41 minut. Zadbano jednak o pewne udogodnienia, które mają usprawnić proces ładowania. Przydatny zimą może okazać się system, który ma zapobiegać zamarzaniu portu ładowania. Umożliwić ma użytkownikowi otwarcie klapki ładowania w temperaturze dochodzącej do nawet minus 30 stopni Celsjusza.

Zdjęcie Dzięki dwukierunkowej ładowarce Hyundai Kona będzie mógł zamienić się w generator prądu. / Hyundai / materiały prasowe

Dodatkowo dzięki dwukierunkowej ładowarce pokładowej z funkcją Vehicle-to-Load (V2L) samochód może zamienić się generator prądu, który zasila różnego rodzaju urządzenia, a także inne auta. Maksymalna moc, jaką zaoferuje samochód to 3,13 kW.

Hyundai Kona z nowym systemem i-PEDAL

Hyundai Kona będzie posiadał również system e-ASD, który ma generować dźwięk pracy silnika spalinowego. System ma tworzyć jak najbardziej "wiarygodny" dźwięk, biorąc pod uwagę takie czynniki jak prędkość jazdy, moment obrotowy, stan silnika oraz przyspieszenie. Kierowcy będą mogli regulować głośność i dostosowywać dźwięk w kabinie.

Zdjęcie Nowy elektryczny Hyundai Kona otrzymał również system i-PEDAL nowej generacji. / Hyundai / materiały prasowe

Kolejną nowością jest i-PEDAL nowej generacji. Pozwala on kierowcy na przyspieszanie, zwalnianie i zatrzymywanie się wyłącznie przy pomocy pedału przyspieszenia. Inteligentny system odzyskiwania energii sam ma dostosowywać siłę hamowania biorąc pod uwagę informacje na temat ruchu drogowego.

Hyundai Kona Electric 1 / 9 Hyundai Kona Electric. Źródło: materiały prasowe Autor: Hyundai

Ceny nowego Hyundaia Kony nie są jeszcze znane. Dopiero wtedy będziemy mogli spróbować odpowiedzieć na pytanie, czy nowa generacja ma szansę przyciągnąć do siebie klientów.

