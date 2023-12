Spis treści: 01 W Chinach ruszyła produkcja Cupry Tavascan

02 Cupra Tavascan. Co wiemy o hiszpańskiej nowości?

03 Cupra Tavascan. Wymiary i dane techniczne

04 Cupra Tavascan. Wersje i osiągi

05 Cupra Tavascan. Ile kosztuje w Polsce?

W Chinach ruszyła produkcja Cupry Tavascan

O przeniesieniu produkcji nowej Cupry Tavascan przedstawiciele niemieckiego koncernu donosili w ubiegłym roku. Jak zapowiadali, tak zrobili - w zakładzie Anhui zlokalizowanym na wschód od Wuhan pierwsze egzemplarze zjeżdżają już z linii produkcyjnej, co oznacza, że hiszpańska nowość zadebiutuje na europejskich drogach już w 2024. Na ten moment jest to jedyny bezemisyjny model koncernu produkowany w Państwie Środka.

Cupra Tavascan 1 / 18 Cupra Tavascan Źródło: materiały prasowe Autor: Cupra

Cupra Tavascan. Co wiemy o hiszpańskiej nowości?

Elektryczny SUV zbudowany na modułowej platformie dla aut bateryjnych (MEB) po raz pierwszy został zaprezentowany w formie auta koncepcyjnego w 2019 roku. Będzie to drugi bezemisyjny model w ofercie hiszpańskiej marki po modelu Born, który bazuje na rozwiązaniach znanych z Volkswagena ID.3. Nikogo nie powinien więc dziwić fakt, że również Tavascan korzysta z gotowych podzespołów. W gruncie rzeczy jest to bliźniak Audi Q4 Sportback e-tron, Skody Enyaq Coupe oraz Volkswagena ID.5.

Zdjęcie Cupra Tavascan będzie dostępna w dwóch wariantach - Endurance oraz VZ / Cupra / materiały prasowe

Cupra Tavascan. Wymiary i dane techniczne

Cupra Tavascan mierzy 4644 mm długości, 1861 mm szerokości (2108 mm z lusterkami), 1597 mm wysokości, zaś rozstaw jej osi to 2766 mm. Pojemność bagażnika (wg normy VDA) wynosi 540 litrów. Model będzie dostępny na polskim rynku w dwóch wariantach - “Endurance" z napędem na tylną oś oraz “VZ" z napędem wszystkie cztery koła. Obydwa będą zasilane przez litowo-jonowy akumulator o pojemności 82 kWh (77 kWh netto), który naładujemy z maksymalną mocą 135 kW.

Cupra Tavascan. Wersje i osiągi

Wersja “Endurance" będzie wyposażona w jeden motor o mocy 286 KM i 545 Nm momentu obrotowego. W efekcie sprint do pierwszej “setki" zajmuje 6,8 sekundy, a prędkość maksymalna (ograniczona elektronicznie) wynosi 180 km/h. Maksymalny zasięg na jednym ładowaniu wynosi do 547 km (wg WLTP)

Odmiana “VZ" posiada dwa silnik elektryczne i napęd na wszystkie koła 4Drive. Łączna moc silników wynosi 340 KM, a moment obrotowy - 545 Nm, co sprawia, że przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 5,6 sekundy. Prędkość maksymalna to również 180 km/h. Na jednym ładowaniu auto ma przejechać do 517 km.

Zdjęcie Cupra Tavascan / Cupra / materiały prasowe

Cupra Tavascan. Ile kosztuje w Polsce?

Elektryczny SUV coupe nie zadebiutował jeszcze na polskim rynku, a to oznacza, że polskie ceny pozostają na ten moment tajemnicą. Szczegóły oferty poznamy najprawdopodobniej w pierwszym kwartale 2024 roku.