Elon Musk świętuje. Wystartowała produkcja Tesli Cybertruck

Tesla Cybertruck została zaprezentowana pod koniec 2019 roku. Premiera była dość głośna i to nie tylko za sprawą linii nadwozia w kształcie zbliżonym do ekierki. Elon Musk zapewniał wtedy między innymi, że pick-up ma kuloodporne szyby, co miało udowodnić rzucenie w nie metalową kulą. Samochód ustawiony na scenie dzielnie przyjął uderzenia o karoserię, ale zdjęcia potłuczonych szyb błyskawicznie obiegły wszystkie serwisy informacyjne świata.

W równie błyskawicznym tempie Tesla zebrała okrągłą sumkę z zaliczek od ludzi, którzy czym prędzej chcieli stać się posiadaczami tego oryginalnego pojazdu i nie zawahali się potwierdzić tej deklaracji wpłacając na konto producenta 100 dolarów. Prezentacja miała miejsce w listopadzie 2019, w niecałe półtora miesiąca na koncie firmy pojawiło się dzięki temu dodatkowe 120 milionów dolarów.

Reklama

Tesla Cybertruck - zmiana terminu produkcji

Cybertruck miał trafić do sprzedaży w 2021 roku, co potem przesunięto na 2022 rok, kiedy to doczekaliśmy się jedynie zapewnienia, że połowa 2023 roku to już pewnik. I wygląda na to, że Musk w końcu dotrzymał jakiegoś terminu. Na profilu firmy pojawiło się zdjęcie przedstawiające pierwszy egzemplarz wyprodukowany w fabryce w Teksasie.