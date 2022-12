Dacia Jogger Hybrid - pierwsza taka w historii

Spis treści: 01 Sprzedaż Dacii Jogger już teraz można uznać za sukces

02 Dacia Jogger Hybrid 140 dołącza do oferty

03 Dacia Jogger Hybrid 140 - cena i rynkowa premiera

Sprzedaż Dacii Jogger już teraz można uznać za sukces

Sprzedaż Joggera rozpoczęła się w marcu tego roku, ale już teraz Dacia pokusiła się o pierwsze podsumowania sprzedaży. Zgodnie z nimi rumuńską nowość już teraz można uznać za sukces - do tej pory klienci zamówili 81 tys. egzemplarzy z czego 51 tys. aut już zostało zarejestrowanych. Daje to Joggerowi drugie miejsce w segmencie kompaktowym w Europie wśród klientów indywidualnych. Konkretnie w 21 krajach i pod warunkiem, że nie liczymy SUV-ów.

Dwie trzecie kupujących zdecydowało się na wersję zasilaną LPG i podobna liczba wybrała topową wersję wyposażenia. Natomiast 55 proc. zdecydowało się na odmianę siedmioosobową. Pokazuje to, że klienci Dacii szukają auta oszczędnego, ale z drugiej strony nie chodzi im o auto najtańsze.

Dacia Jogger Hybrid 140 dołącza do oferty

Te dane dotyczące sprzedaży są więc całkiem optymistyczne w kontekście wprowadzanej właśnie do oferty odmiany hybrydowej. Jogger Hybrid 140 jest najdroższą propozycją w gamie, ale jednocześnie najoszczędniejszą. Lecz nie tylko to może przyciągnąć klientów.

Podczas tegorocznego salonu samochodowego w Paryżu, gdzie pokazano jedynie układ napędowy hybrydowego Joggera, przedstawiciele Dacii przyznali w rozmowie z nami, że nie tylko o oszczędność tutaj chodzi. Kierowcy coraz częściej szukają auta z automatyczną skrzynią biegów, która obecnie nie jest dostępna i raczej nie będzie w obecnych wersjach silnikowych. Tymczasem hybryda występuje tylko z automatem i już samo to, powinno zwrócić na nią uwagę części kupujących.

Pod maskę Joggera trafił dobrze już znany z modeli Renault układ, składający się z wolnossącego silnika 1,6 l o mocy 90 KM, motoru elektrycznego (50 KM) oraz rozrusznika zintegrowanego z alternatorem (20 KM). Całość generuje 140 KM mocy systemowej. Najbardziej nietypowym elementem jest skrzynia biegów, która co prawda ma tylko cztery przełożenia, ale osobne dwa przeznaczone są dla silnika elektrycznego. Tworzy to dość nietypowy system, w którym wykorzystywane są różne kombinacje biegów dla obu silników. Działa to jednak całkiem nieźle.

Niestety producent nie podał żadnych szczegółów na temat osiągów oraz spalania Joggera Hybrid 140. Wiemy jedynie, że 80 proc. jazdy w mieście ma odbywać się w trybie elektrycznym (imponująca deklaracja, jak na auto z baterią o pojemności 1,2 kWh), a układ hybrydowy ma obniżać spalanie o 40 proc. Deklarowany zasięg na jednym tankowaniu to 900 km. Działanie układu hybrydowego można śledzić na nowym, częściowo cyfrowym, zestawie wskaźników z 7-calowym ekranem. To jedyna zmiana w stosunku do pozostałych odmian Joggera.

Dacia Jogger Hybrid 140 - cena i rynkowa premiera

Hybrydowego Joggera będzie można zamawiać już w styczniu, a pierwsze egzemplarze wyjadą na drogi w marcu. Auto w pięcioosobowej wersji i z wyposażeniem Expression zostało wycenione we Francji na 24 600 euro. Dla porównania za auto z LPG zapłacimy tan 19 600 euro. Przeliczając to na polskie realia, daje to kwotę niemal 110 tys. zł.

Należy jednak pamiętać, że Jogger jest we Francji ogólnie droższy niż w Polsce. Faktyczna cena na nasz rynek może być więc niższa.

