Co jest wyjątkowego w napędzie hybrydowym nowej Toyoty Yaris

Toyota wykorzystuje doświadczenia zebrane dzięki sprzedaży ponad 15 milionów hybryd na całym świecie. Nowy Yaris Hybrid jest tego dobrym przykładem. Auto oferuje lepsze osiągi i jednocześnie zużywa wyraźnie mniej paliwa oraz chętniej korzysta z napędu elektrycznego. Przedstawiamy najważniejsze fakty o napędzie hybrydowym zastosowanym w 4. odsłonie japońskiego hatchbacka.

Nowa Toyota Yaris jest wyposażona w napęd hybrydowy najnowszej, już 4. generacji. Zastosowanie takiego układu sprawia, że auto w dużo większym stopniu korzysta z energii elektrycznej. Nowy Yaris może nawet przez 80% czasu jazdy w mieście poruszać się wyłącznie dzięki silnikowi elektrycznemu. Ponadto w trybie EV samochód pojedzie z prędkością nawet do 130 km/h. Wydajność napędu hybrydowego wzrosła o 20%, a to oznacza zużycie paliwa na poziomie od 3,8 l/100 km w cyklu mieszanym (wg normy WLTP). Jednocześnie miejska hybryda Toyoty zyskała lepsze osiągi. Łączna moc układu wzrosła o 16% do 116 KM, zaś przyspieszenie do 100 km/h wynosi teraz 9,7 s i jest o 15% lepsze niż w poprzedniku. Japończycy poprawili także jazdę z prędkościami autostradowymi - czas przyspieszania od 80 do 120 km/h spadł do 8,1 s.

Nowy silnik i przeprojektowana przekładnia

Hybrydowy Yaris poprzedniej generacji dysponował 4-cylindrowym silnikiem. W najnowszej odsłonie modelu Toyota zdecydowała się na zastosowanie zupełnie nowego silnika o 3 cylindrach i pojemności 1,5 l (ta wartość pozostała niezmieniona). Tak samo jako inne motory stosowane w najnowszych hybrydach marki, silnik cechuje się wyjątkowo wysoką sprawnością cieplną - na poziomie 40%. Jednostka pracuje też w oszczędniejszym cyklu Atkinsona, w którym zawory wlotowe są zamykane później. Silnik napędzający nową Toyotę Yaris Hybrid ma długi skok tłoka, stopień kompresji wynoszący 14:1, wytwarza 93 KM oraz maksymalny moment obrotowy na poziomie 120 Nm przy 3600 obr./min.



Zdjęcie Toyota Yaris hybrid /

Nowej jednostce spalinowej towarzyszy przeprojektowana przekładnia hybrydowa. Układ jest mniejszy o 9% dzięki umieszczeniu silników elektrycznych na oddzielnych wałach zamiast jednego za drugim w jednej osi. Większy (MG2) może dostarczyć 59 kW mocy oraz 141 Nm momentu obrotowego i kręci się do 17 000 obr./min. Układ przeniesienia napędu wyposażono też w nową pompę olejową, która zapewnia zarówno smarowanie przekładni, jak i silnika MG2.

Lepsza bateria

Yaris Hybrid otrzymał również nowy akumulator litowo-jonowy. Jego napięcie wzrosło ze 144 do 177,6 V. Poprawił się też przepływ prądu, który wzrósł o 100% na wejściu oraz o 50% na wyjściu z baterii. Takie rezultaty pozwalają na lepsze osiągi i sprawniejsze gromadzenie energii pozyskiwanej w czasie hamowania. Co ciekawe, liczbę ogniw zmniejszono ze 120 do 48. Dzięki wykorzystaniu technologii litowo-jonowej akumulator hybrydowy nowej Toyoty Yaris cechuje się większą gęstością energii. Bateria jest mniejsza i o 12 kg lżejsza, więc bez problemu mieści się pod tylnymi fotelami miejskiego hatchbacka.

Z polskimi podzespołami

Warto dodać, że silnik 1.5 stosowany w hybrydowym Yarisie powstaje w polskiej fabryce Toyoty w Jelczu-Laskowicach. Na kwiecień 2021 planowany jest też start produkcji przekładni hybrydowej do tego modelu w Polsce, tym razem w fabryce w Wałbrzychu. Celem Toyota Motor Manufacturing Poland jest otwarcie łącznie dwóch linii produkcyjnych tego podzespołu, a także drugiej linii produkcyjnej 1,5-litrowego silnika. W efekcie całkowity poziom inwestycji w obu zakładach wzrośnie w 2022 roku do blisko 5,5 miliarda złotych, a całkowite zatrudnienie do około 3000 osób.