BMW Z4 po liftingu. Co się zmieniło w niemieckim roadsterze?

Zmiany w wyglądzie są raczej kosmetyczne. Wprawne oko zauważy jednak przemodelowane zderzaki (przedni otrzymał nowy, podzielony na trzy sekcje, wlot powietrza), nową fakturę osłony chłodnicy, inaczej wyprofilowane progi czy nowe kształty bocznych wlotów powietrza. W ofercie pojawiły się również nowe wzory obręczy kół w rozmiarach 18 i 19 cali.



Dodano też oraz trzy nowe, metalizowane kolory karoserii:



Thundernight,

Portimao Blue,



Skyscraper Grey.



BMW Z4 po liftingu - czystka w cenniku

Zdjęcie BMW Z4 po liftingu /Informacja prasowa



W ramach liftingu Niemcy postanowili uporządkować nieco cenniki. W ramach czystek zniknęły więc linie wyposażeniowe:



Advantage,



Sport Line

M Sport.



Przy okazji wykonano jednak ukłon w stronę "mniej zamożnych" nabywców. Elementy pakietu stylistycznego M można teraz zamówić również w przypadku słabszych, czterocylindrowych odmian Z4. Przykładowo w wersji sDrive30i nabywca otrzyma: sportowe fotele, skórzaną kierownicę M czy deskę rozdzielczą pokrytą syntetyczną skórą SensaTec. Znaczek BMW Motorsport znajdziemy też m.in. na pedałach czy podnóżku.



Lifting BMW Z4 - pod maską bez zmian

Zdjęcie BMW Z4 po liftingu / Informacja prasowa

Bez zmian pozostał za to układ napędowy. Ofertę w dalszym ciągu otwiera BMW Z4 sDrive20i z czterocylindrowym, turbodoładowanym (twin turbo, valvetronic i podwójny vanos) silnikiem 2,0 l generującym 197 KM i 320 Nm. Ta wersja jako jedyna oferowana jest z ręczną, sześciostopniową skrzynią biegów. Auto w takiej konfiguracji przyspiesza do 100 km/h w 6,8 s i rozpędza się do 241 km/h



Wyżej pozycjonowane jest - również czterocylindrowe - BMW Z4 sDrive30i, które z tej samej pojemności skokowej (1998 cm3) osiąga 257 KM i 400 Nm. Model - podobnie jak topowa odmiana M4 - oferowany jest wyłącznie z ośmiostopniową, automatyczną przekładnią Steptronic. Sprint do 100 km/h zajmuje mu 5,4 s, a prędkość maksymalna to równe 250 km/h.



Zdjęcie BMW Z4 po liftingu / Informacja prasowa

Cenniki (czekamy na ich aktualizację) zamyka BMW Z4 M40i. W jego przypadku pod maską pracuje rzędowa szóstka o pojemności 3,0 l generująca 340 KM i 500 Nm. Napęd przenoszony jest na koła tylnej osi za pośrednictwem ośmiostopniowego automatu (steptronic). Samochód osiąga setkę w 4,5 s i rozpędza się do - ograniczonej elektronicznie - prędkości maksymalnej 250 km.



