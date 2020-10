BMW pokazało nowe modele w stolicy Bawarii

W leżącym nad rzeką Izarą Monachium, BMW przygotowało wydarzenie na którym pokazało swoje nowe modele. Wśród nich znalazły się między innymi seria 4 Coupe oraz elektryczny SUV iX3.

Zdjęcie BMW iX3 /

BMW iX3, czyli pierwszy elektryczny SUV marki, trafił niedawno do sprzedaży w Polsce. Wyposażony w silnik elektryczny o mocy 286 KM, pojazd przyspiesza od 0 do 100 km/h w 6,8 s i może przejechać do 460 km na jednym ładowaniu. Auto może przyjąć prąd o mocy do 150 kW, co umożliwia naładowanie akumulatora od 0 do 80 procent. Z kolei w ciągu 10 minut można zwiększyć zasięg o 100 km.

Stylistycznie BMW iX3 nawiązuje do swojego odpowiednika o konwencjonalnym napędzie. Wyróżniają go niebieskie detale atrapy chłodnicy, stopni bocznych oraz dyfuzora. Samochód jest dostępny w cenie 282 900 złotych, tym samym odpowiada cenowo spalinowej wersji xDrive20d po doposażeniu.

W trakcie wydarzenia, dziennikarze mogli się także przyjrzeć bardziej tradycyjnym modelom BMW. Wśród nich bez wątpienia na uwagę zasługuje zupełnie nowa seria 4 Coupe. Wyposażony w kontrowersyjnie duży grill samochód ma, nawiązywać do dawnych coupe niemieckiego producenta. Przy tym wszystkim ogromne "nerki" mają za zadanie także skuteczniej niż kiedykolwiek, schładzać silnik w trakcie pracy.



Zdjęcie BMW serii 4 coupe /

Samochód jest dostępny w sprzedaży od października tego roku. Obecnie oferowanych jest pięć wariantów silnikowych, a wśród nich lekko usportowiona odmiana M440i xDrive. Najmocniejsza (póki co) wersja wyposażona jest jest w 6-cylindrowy rzędowy silnik benzynowy o mocy 374 KM. Poza tym kupujący mają do dyspozycji jeszcze cztery 4-cylindrowe silniki benzynowe i jeden 4‑cylindrowy silnik wysokoprężny. W marcu przyszłego roku ofertę uzupełnią dwa 6‑cylindrowe diesle.



Na pokazie nie mogło także zabraknąć, niedawno debiutującej zmodernizowanej serii 5 (dostępnej teraz między innymi w nowej hybrydowej wersji plug-in 545e o mocy 394 KM) oraz oryginalnej serii 6 Gran Turismo.

Zdjęcie BMW 530e /

W trakcie trwania eventu, zostały także przeprowadzone warsztaty poświęcone tematom designu nowych modeli oraz funkcjom Connectivity. W ich trakcie można było zobaczyć działanie nowych funkcji systemu operacyjnego BMW 7 w tym integracji z cyfrowym kluczem. Opcja ta pozwala przemienić naszego smartfona (niestety nie każdego - istotna jest choćby obsługa NFC) w kluczyk samochodowy. Umożliwia to zamykanie i otwieranie zamka centralnego przez zwykłe przyłożenie telefonu do samochodu. Co więcej za pomocą telefonu uruchomimy także silnik, a nawet udostępnimy pojazd osobom postronnym.

BMW zdecydowało się przełamać także dotychczasową wizję swojego systemu multimedialnego i po wielu latach postawiło na integrację z Android Auto. Co ciekawe, system obsługuje technologię bezprzewodową, a więc do pełnej kooperacji z telefonem nie będzie wymaga podłączonego kabla USB.

Zdjęcie /

Niemiecki koncern podkreślił także zalety asystenta BMW, który Jest coraz bardziej aktywny w udzielaniu pomocy przy wykonywaniu ewentualnych poleceń głosowych. Podpowiedzi są wyświetlane w nowo zaprojektowanym widżecie. Dodatkowo asystent rozszerzony jest o liczne polecenia głosowe. Nadal jednak czekamy na wprowadzenie go także do Polski.