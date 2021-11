​Będzie druga Dieselgate? Tym razem na celowniku Mercedes

Informację opublikowała na swoich stronach internetowych niemiecka organizacja konsumencka Deutsche Umwelthilfe, która twierdzi, że ekspert ds. oprogramowania motoryzacyjnego Felix Domke znalazł w Mercedesie Klasy E z silnikiem Diesla Euro 6 osiem urządzeń pozwalających na stopniowe zmniejszanie skuteczności działania systemu SCR, który za pomocą czynnika AdBlue zmniejsza zawartość tlenków azotu w spalinach, a także prędkość recyrkulacji spalin.

Dieselgate. Mercedes jak Volkswagen?

Według Deutsche Umwelthilfe urządzenia zaczynają pracę już w samochodach z przebiegiem kilku tysięcy kilometrów. Organizacja twierdzi również, że nie ma żadnych technicznych przyczyn, aby stosować takie urządzenia, poza fałszowaniem faktycznych emisji tlenków azotu w dieslach - emisje w trasie są nawet o 500 proc. wyższe niż w fazie testów. Szczegóły badań mają być przedstawione na dzisiejszej konferencji prasowej.

Badanie miało być przeprowadzone na zlecenie amerykańskiej firmy prawniczej Milberg, specjalizującej się w sprawach konsumenckich. Umiejscowiony w Wielkiej Brytanii europejski oddział firmy wyspecjalizował się zwłaszcza w pozwach przeciwko producentom aut, którzy brali udział w poprzedniej Dieselgate, w której oprogramowanie silnika pozwalało w testach osiągać niskie poziomy czystości spalin, które nie były osiągane w rzeczywistej eksploatacji. Sama Milberg jeszcze o tej sprawie nie informuje, podobnie jak Mercedes.

Deutsche Umwelthilfe cytuje jednak Glenna Phillipsa, partnera zarządzającego firmy Milberg, który mówi, że montaż tych urządzeń to oszustwo na szkodę środowiska, ale także klientów, którym sprzedano "wadliwe pojazdy" i posiadacze Mercedesów powinni sprawdzić, czy przypadkiem ich aut to też nie dotyczy. Brzmi to jak przygotowanie do nowej serii pozwów.



