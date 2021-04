ID. Light czyli nowy sposób komunikacji samochodu z kierowcą

Cyfrowi asystenci w coraz większym stopniu towarzyszą nam w codziennym życiu, na żądanie odtwarzając naszą ulubioną muzykę, informując o pogodzie lub sterując ogrzewaniem i oświetleniem w domu. Często komunikują się z nami za pomocą sygnałów świetlnych. Taka funkcja zadebiutowała w najnowszej generacji samochodów elektrycznych Volkswagena – w modelach z rodziny ID. – jako ID. Light.

ID. Light / Volkswagen ID.3

ID.3 i ID.4 to pierwsze modele Volkswagena seryjnie wyposażone w nowy system ID. Light. Pas świetlny ID. Light składa się z 54 wielokolorowych diod LED i jest umieszczony u dołu przedniej szyby. Dzięki temu nie jest widoczny w głównym polu widzenia kierowcy i pod pewnym kątem można go dostrzec również z zewnątrz. Co najważniejsze, za sprawą różnych kolorów i animacji świetlnych, ID. Light pokazuje sygnały, które kierowca i pasażer odbierają intuicyjnie, co sprawia, że mogą jeszcze lepiej skoncentrować się na drodze i ruchu.

- Zależało nam na stworzeniu nowego rodzaju komunikacji między samochodem a człowiekiem - mówi Mathias Kuhn, szef działu User Interface Design w Volkswagenie. - Ważne było opracowanie minimalistycznej, specjalnej formy interakcji, która będzie zarówno łatwa do zrozumienia, jak i emocjonalna. Ta interakcja między człowiekiem a "maszyną" rozpoczyna się, gdy tylko kierowca wsiądzie do ID.3 lub ID.4.

ID. Light wysyła następujące sygnały:

- biało-niebieską animację "powitalną", która informuje, że pojazd jest gotowy do jazdy. W odwrotnej kolejności kolorystycznej animacja ta jest wyświetlana, gdy kierowca opuszcza pojazd.

- jeśli włączona jest nawigacja, ID. Light pokazuje kierunek skrętu za pomocą animowanej niebieskiej lini - na przykład przesuwającej się w lewo podczas skrętu w lewo.

- w zależności od tego, czy kierowca lub pasażer aktywuje system sterowania głosowego, ID. Light odpowiada białym światłem przed kierowcą lub pasażerem.

- przychodzące połączenia telefoniczne są sygnalizowane delikatnym zielonym światłem w środkowej części świetlnego pasa.

- w razie konieczności awaryjnego hamowania, ID. Light świeci w kolorze jaskrawoczerwonym. gdy ID.3 lub ID.4 jest podłączony do ładowania, ID. Light pulsuje zielonym światłem i informuje o stanie naładowania akumulatora. Światło jest widoczne także z zewnątrz.

W nowoczesnych samochodach, wraz z coraz większą liczbą systemów wspomagających i ekranów, u kierowcy wzrasta niebezpieczeństwo utraty koncentracji. - Na przykład, gdy kierowca słyszy komunikat systemu nawigacyjnego, dotyczący kierunku skrętu, musi przetworzyć tę informację, aby przypisać jej właściwy kierunek. Dlatego ważne było znalezienie nowego sposobu intuicyjnej komunikacji z kierowcą i zminimalizowanie ryzyka rozproszenia uwagi - wyjaśnia dr Stefan Franke, który przez cztery lata był odpowiedzialny za rozwój systemu ID. Light.

Działy badawczo-rozwojowe poświęciły wiele godzin na opracowanie systemu, który sprostałby temu wyzwaniu i byłby zarówno prosty, jak i elegancki. Udało się, nie tylko dlatego, że ID. Light nie wyświetla jednocześnie dwóch "komunikatów". System jest zaprogramowany do wyświetlania tylko najważniejszych informacji w danym momencie. Świetlny pas, umieszczony u dołu przedniej szyby, nie jest widoczny w głównym polu widzenia kierowcy, ale umożliwia mu odbieranie sygnałów bez konieczności odrywania wzroku od drogi.

Wszystkie kolory i animacje zostały starannie skomponowane i są przekazywane w wizualnym języku, który jest przyjazny, uniwersalny i łatwy do zrozumienia. - Chcieliśmy stworzyć asystenta, towarzysza podróży, który prezentuje wszystkie niezbędne informacje we właściwym czasie w taki sposób, aby kierowca mógł je intuicyjnie zrozumieć" - mówi Sascha Ziebart, kierownik projektu. - Kierowca nie ma wrażenia, że komunikuje się z nim "maszyna", ale raczej, że samochód towarzyszy mu we wszystkich sytuacjach i wspomaga go podczas jazdy.

- W oparciu o opinie klientów i nowe technologie możemy ostrożnie rozszerzać zakres funkcji i liczbę symboli wizualnych - mówi Thorb Baumgarten, specjalista Human Factors w Volkswagenie. - ID. Light, jako system komunikacji między samochodem a kierowcą, może stać się wzorem dla wielu przyszłych innowacji w tej dziedzinie.