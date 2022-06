Volkswagen ID. AERO - taka będzie nowa niemiecka limuzyna

Spis treści: 01 Volkswagen ID. AERO. Pierwsza w pełni elektryczna limuzyna marki

Volkswagen ID. AERO. Pierwsza w pełni elektryczna limuzyna marki

Volkswagen opublikował szkic projektowy modelu ID. AERO. Będzie to jego pierwsza limuzyna z napędem elektrycznym. Stylistycznie auto ma nawiązywać do filozofii designu pozostałych modeli z gamy ID. Zdaniem producenta samochód będzie mógł pochwalić się dużą ilością miejsca we wnętrzu.

Jeśli wierzyć projektowi samochód będzie odznaczał się dobrą aerodynamiką, która ma przełożyć się na niskie zużycie energii i co za tym idzie - większy zasięg. Linia dachu wskazuje natomiast, że samochód będzie czterodrzwiowym coupe. Szczególną uwagę przyciąga charakterystyczna listwa LED, na środku której znajdzie się logo. Podobnie będzie z tyłu. Ma to stanowić nawiązanie do pozostałych modeli z gamy ID. Na wizualizacji można też zauważyć potężny przedni zderzak oraz podkreślone linie nadkoli. Pozostaje pytanie na ile obraz, który możemy zobaczyć dzisiaj będzie różnił się od tego, który świat ujrzy za kilka dni, bo 27 czerwca.

Volkswagen ID. AERO w sprzedaży w 2023 roku. Na razie tylko w Chinach

Model ID. AERO ma być elektryczną wersją Volkswagena Arteona. Producent deklaruje, że auto ma dysponować zasięgiem nawet 700 km. Samochód będzie budowany na tej samej platformie, co inne modele z gamy ID., czyli MEB. Została ona stworzona przez Volkswagena specjalnie z myślą o autach elektrycznych.

Początkowo ma trafić do Chin, a rozpoczęcie sprzedaży planowane jest na drugą połowę 2023 roku. Nie oznacza to jednak, że ID. AERO będzie dostępny wyłącznie tam, ponieważ jeszcze tego samego roku Volkswagen zaprezentuje model przygotowany dla europejskich i północnoamerykańskich klientów. Niemiecki koncern już informuje, że model ID. AERO, który trafi na rynki Europy i Ameryki Północnej, będzie produkowany w fabryce w Emden.

