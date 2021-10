Volkswagen ID.3 Volkswagen ID.3 i ID.4 z większą personalizacją i szybszym ładowaniem

Do końca września 2021 roku Volkswagena ID.3 zamówiło w Europie ponad 144 tys. osób. Dla producenta niezwykle istotne jest pozyskanie nowych klientów i ID.3 to właśnie robi - 50 procent osób, które zamówiły ten model nie jeździło wcześniej Volkswagenem. To ponadprzeciętny wynik.

Dla porównania - średnia grupa klientów, którzy pierwszy raz wybrali Volkswagena dla innych modeli marki, wynosi około 36 procent. W pierwszej połowie 2021 r. duży popyt na ID.3 i ID.4 sprawił, że Volkswagen w bardzo krótkim czasie stał się liderem rynku samochodów elektrycznych w Europie.

Volkswagen ID.3 - sukces w Europie

W sierpniu ID.3 był najpopularniejszym elektrycznym samochodem na wielu rynkach, m.in. w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Austrii i Szwajcarii. W oparciu o dane na temat rejestracji nowych samochodów, ID.3 zajął w sierpniu pierwsze miejsce w Europie Zachodniej wśród samochodów elektrycznych.

W celu zaspokojenia dużego popytu z linii produkcyjnych w Zwickau i Dreźnie codziennie zjeżdża około 1200 egzemplarzy tego modelu, a zakład w Zwickau pracuje na trzy zmiany na obydwu liniach produkcyjnych (co swoją drogą jest ciekawe, wobec światowego kryzysu na rynku półprzewodników; świadczy o wysokim priorytecie dla aut elektrycznych, VW woli wstrzymać produkcję aut spalinowych, ale utrzymać - elektrycznych). Ponadto, w Anting w Chinach ruszyła produkcja na rynek lokalny - na rynku chińskim auto pojawi się jesienią tego roku.



Volkswagen ID.3 - sprzedaż w Polsce

W Polsce od września 2020 roku do dziś na drogach pojawiło się 375 egzemplarzy ID.3. W skali Europy to śladowa ilość, ale taka jest specyfika polskiego rynku - Polaków po prostu nie stać na nowe samochody, dodatkowo raczkująca infrastruktura, nie zachęca do kupowania aut na prąd.

Volkswagen przeprowadził niedawno ankietę wśród klientów ID.3 w Niemczech na temat powodów zakupu i sposobu eksploatacji auta. Głównymi kryteriami zakupu lub leasingu ID.3 okazały się przyjazność dla środowiska (60 procent) i innowacyjność technologiczna (51 procent). Kolejnym ważnym kryterium dla klientów było bardzo dobre wsparcie, które zapewnia rozbudowana sieć dealerów i serwisów Volkswagena. Dla prawie 80 procent niemieckich klientów ID.3 jest najczęściej używanym samochodem w gospodarstwie domowym.